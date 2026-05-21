Studio Reset: Ex-BioWare Entwickler starten neues Studio mit Mystery-Spiel

Ein neues kanadisches Entwicklerstudio formiert sich aus erfahrenen Branchenveteranen, die zuvor an großen Narrative-Titeln beteiligt waren. Im Fokus steht dabei ein bewusst kleinerer und nachhaltigerer Entwicklungsansatz.

Das neu gegründete Studio Reset wurde unter anderem von ehemaligen Entwicklern aus dem Umfeld von BioWare, Inflexion Games und Timbre Games ins Leben gerufen. Das Team arbeitet aktuell an einem narrativen Mystery-Spiel in einem stilisierten Neon-Noir-Setting, das in einer kanadisch inspirierten Stadt spielt.

Im Zentrum des Projekts steht ein Ansatz, der klassische Adventure-Elemente mit moderner 3D-Präsentation und investigativer Spielmechanik verbindet. Spieler sollen dabei in die Rolle verschiedener Ermittler schlüpfen und Hinweise aus unterschiedlichen Perspektiven zusammensetzen.

Besonderes Augenmerk legt das Studio auf ein bewusst verständliches Rätseldesign. Statt willkürlicher Lösungen setzt das Team auf ein System, das auf Beobachtung, Kontext und logischer Schlussfolgerung basiert. Interne Entwickler beschreiben diesen Ansatz als Gegenentwurf zu sogenannter „Moon Logic“, bei der Rätsel ohne nachvollziehbare Hinweise gelöst werden müssen.

Laut dem Entwicklerteam soll das Spiel mehrere Ermittler, verzweigte Hinweise und eine dichte Atmosphäre miteinander verbinden. Ziel ist ein Mystery-Erlebnis, das sowohl zugänglich als auch tiefgehend bleibt und Spieler für ihre eigenen Schlussfolgerungen belohnt.

Das Projekt befindet sich aktuell in einer frühen Entwicklungsphase und wird unter anderem durch den Canada Media Fund unterstützt. Weitere Details zum Spiel oder zum Veröffentlichungszeitraum liegen derzeit noch nicht vor.