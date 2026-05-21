Studio Reset: Ex-BioWare Entwickler starten neues Studio mit Mystery-Spiel

Ein neues kanadisches Entwicklerstudio formiert sich aus erfahrenen Branchenveteranen, die zuvor an großen Narrative-Titeln beteiligt waren. Im Fokus steht dabei ein bewusst kleinerer und nachhaltigerer Entwicklungsansatz.
Das neu gegründete Studio Reset wurde unter anderem von ehemaligen Entwicklern aus dem Umfeld von BioWare, Inflexion Games und Timbre Games ins Leben gerufen. Das Team arbeitet aktuell an einem narrativen Mystery-Spiel in einem stilisierten Neon-Noir-Setting, das in einer kanadisch inspirierten Stadt spielt.
Im Zentrum des Projekts steht ein Ansatz, der klassische Adventure-Elemente mit moderner 3D-Präsentation und investigativer Spielmechanik verbindet. Spieler sollen dabei in die Rolle verschiedener Ermittler schlüpfen und Hinweise aus unterschiedlichen Perspektiven zusammensetzen.
Besonderes Augenmerk legt das Studio auf ein bewusst verständliches Rätseldesign. Statt willkürlicher Lösungen setzt das Team auf ein System, das auf Beobachtung, Kontext und logischer Schlussfolgerung basiert. Interne Entwickler beschreiben diesen Ansatz als Gegenentwurf zu sogenannter „Moon Logic“, bei der Rätsel ohne nachvollziehbare Hinweise gelöst werden müssen.
Laut dem Entwicklerteam soll das Spiel mehrere Ermittler, verzweigte Hinweise und eine dichte Atmosphäre miteinander verbinden. Ziel ist ein Mystery-Erlebnis, das sowohl zugänglich als auch tiefgehend bleibt und Spieler für ihre eigenen Schlussfolgerungen belohnt.
Das Projekt befindet sich aktuell in einer frühen Entwicklungsphase und wird unter anderem durch den Canada Media Fund unterstützt. Weitere Details zum Spiel oder zum Veröffentlichungszeitraum liegen derzeit noch nicht vor.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Immerhin macht ein neues Studio aus Veteranen kein AAAA Open World RPG.
Es gibt doch noch schaue Köpfe
Finde den Namen des Studios richtig cool. Auch die ersten kleinen Infohäppchen sind sehr interessant und heben sich von der Masse ab. Man darf gespannt sein.
„Statt willkürlicher Lösungen setzt das Team auf ein System, das auf Beobachtung, Kontext und logischer Schlussfolgerung basiert.“
Allein das macht es für mich interessant. Viel Glück mit dem Projekt.
Da würde soviel Potential drin liegen, so etwas wie Twin Peaks als Spiel zu erstellen. Es gibt natürlich schon Deadly Premonition oder Alan Wake 1, die zeigen, was möglich wäre. Einfach ein bisschen surrealer Brainfuck, anständige Technik und zumindest nicht nerviges Gameplay.
Da bin ich gespannt wie das wird.
Studios schließen bzw müssen geschlossen werden und dann dauert es nicht lange und man liest, neue werden gegründet 😂.
BioWare ist tot egal ob Exmitarbeiter oder sonst wie. Wer noch immer Kultspiele wie Dragon Age oder Mass Effekt erwartet ist selber schuld da kommt nix mehr. Exodus auf das alle warten und auch von „EX Mitarbeitern“ ist soll laut Insider leak so stark auf die „modern Audience“ ausgelegt sein, das ich persönlich den nächsten Flop sehe. Gameplay und Grafik erste Sahne und dann Stories und Handlungen mit dem Agenda Müll zu hauen hat keinem Spiel geholfen nur für Flops gesorgt, scheint aber Praxis zu sein selbst bei Forza ist es eindeutig zu sehen.
Nimmt einfach kein Ende mehr, wenn die das mal unterlassen würden, wäre es viel besser für das Spiel an sich, so bleibt immer ein fader Beigeschmack.
Da heißt es abwarten, mal sehen, wann wir erste Bilder oder auch Gameplay zu sehen bekommen, so ganz uninteressant liest sich das nicht.
Schaue mir erst an, was sie machen, bevor ich das Studio bewerte…