Stunt Flyer: Arcade-Flugspiel setzt zur Landung an

Autor:, in / Stunt Flyer

Stunt Flyer, das Arcade-Flugspiel mit 3 bezaubernden Inseln und 40 einzigartigen Missionen, landet auf Xbox One und Xbox Series X|S.

Ursprünglich wurde das Spiel 2011 für Nintendo Wii veröffentlicht. Die aktualisierte Xbox-Version, die am 15. Mai auf den Markt kommt, bietet erweiterte Grafiken, eine verbesserte Steuerung und einen Koop-Modus im geteilten Bildschirm.

Stunt Flyer wurde kürzlich für Nintendo Switch veröffentlicht, die Veröffentlichung für PlayStation 4 und PlayStation 5 ist für den 12. Juni geplant.

Stunt Flyer wurde vom unabhängigen australischen Studio Torus Games entwickelt. Die Xbox-Version wird von Ultimate Games S.A. veröffentlicht.

Das Spiel bietet 40 abwechslungsreiche Missionen auf drei lebendigen Inseln. Stunt Flyer zeichnet sich durch seinen unbeschwerten Humor und seine farbenfrohe, familienfreundliche Grafik aus.

In Stunt Flyer nehmen die Spieler an einer Vielzahl von Missionen teil, die sich auf Rennen und Stunts in der Luft konzentrieren. Sie werden durch Ringe fliegen, Hindernissen ausweichen und Fassrollen und andere Tricks ausführen.

Einige Missionen beinhalten das Abschießen von Zielen oder die Jagd nach versteckten Schätzen. Fortschritte und gesammelte Abzeichen schalten neue Flugzeuge frei, darunter ein UFO und einen Jet.

Die Konsolenversionen, einschließlich Xbox, bieten eine deutlich verbesserte Grafik und eine überarbeitete, intuitivere Steuerung.

Stunt Flyer enthält außerdem einen geteilten Bildschirm für lokalen Mehrspielerspaß.

Stunt Flyer Features:

Flug-Gameplay im Arcade-Stil

Rennen und Stunts in der Luft

40 Missionen auf 3 Inseln

verbesserte Grafik und verbesserte Steuerung

Koop-Modus im geteilten Bildschirm

Stunt Flyer erscheint für Xbox One und Xbox Series X|S am 15. Mai 2025, die Veröffentlichung für PlayStation 4|5 folgt am 12. Juni 2025.