Stunt Paradise 2: Arcade Action bringt Chaos und Zerstörung

Willkommen bei Stunt Paradise 2 – der Arcade-Welt, in der Geschwindigkeit und Chaos die Straße beherrschen. Hier steigt der Adrenalinspiegel, an jeder Ecke gibt’s Explosionen und eure Fahrkünste sind immer am Limit.
Macht euch bereit für brandneue Levels voller unvorhersehbarer Fallen: Laser, Kreissägen, Minen, Sprengstoffe und viele andere tödliche Überraschungen, die jeden Lauf zu einer echten Herausforderung machen.
Springt über Abgründe, dreht euch in der Luft, fliegt über Rampen und zerschmettert Hindernisse – alles im Rhythmus purer Arcade-Verrücktheit.
Das Spiel bietet jetzt eine umfassende visuelle Verbesserung: detaillierte Umgebungen, flashige Effekte und moderne Shader, die jeden Sprung, jede Explosion und jeden Crash spektakulärer denn je machen.
Es ist leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern – ein einfaches, aber tiefgründiges Gameplay, das selbst die erfahrensten Fahrer herausfordert.
Stunt Paradise 2 bietet eine große Auswahl an Autos, dynamische Levels und einen endlosen Adrenalinschub. Es ist das ultimative Spiel für alle, die es wagen, Risiken einzugehen, über ihre eigenen Fehler zu lachen und Non-Stop-Action zu genießen.
Wichtigste Features:
- Neue Fallen und Mechaniken: Laser, Kreissägen, Sprengstoff und mehr
- Verbesserte Grafik mit modernen Effekten und detaillierten Umgebungen
- Checkpoint-System für einen flüssigeren Spielverlauf
- Extreme Stunts und explosive Arcade-Action
- Mitreißende Musik von einem echten Gitarristen
- Eine große Auswahl an Autos für jeden Spielstil
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gemessen am preis war teil 1 grade so ok. Am anfang lässt es noch ein Trails-eskes Erlebnis vermuten welches aber nie wirklich herausfordernd und dadurch schlicht langweilig war. Am ende war nur der Gamerscore motivation zum weiterspielen. Kaufe mit teil 2 bestimmt dennoch 😀
Stunt ist bestimmt ganz lustig
Erinnert etwas an Flatout🤔 Vom ersten Teil habe ich auch noch nie was gehört aber kann ja nicht so schlecht gewesen sein wenn es eine Fortsetzung gibt.😅