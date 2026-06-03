Stuntman: Hollywood: Fast & Furious, Knight Rider und mehr: Stuntman feiert überraschendes Comeback

Stuntman: Hollywood setzt auf Fast & Furious, Knight Rider und Zurück in die Zukunft.

Saber Interactive hat überraschend die Rückkehr einer bekannten Rennspielmarke angekündigt. Mit Stuntman: Hollywood erlebt die klassische Stunt-Racing-Reihe ein Comeback und erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Das neue Spiel versetzt euch in die Rolle eines aufstrebenden Stuntfahrers, der spektakuläre Filmszenen nachstellt und sich in Hollywood einen Namen machen möchte. Dabei erwarten euch zahlreiche Missionen, die von bekannten Filmen und Serien aus dem Portfolio von Universal Pictures und NBCUniversal inspiriert wurden.

Zu den bereits bestätigten Marken gehören Fast & Furious, Zurück in die Zukunft, Knight Rider, Miami Vice und Death Race. Spieler übernehmen dabei die Kontrolle über legendäre Fahrzeuge wie K.I.T.T. aus Knight Rider oder die berühmte Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft.

Das Gameplay setzt auf spektakuläre Sprünge, Drifts, Near-Misses und riskante Stunts. Wer die vorgegebenen Szenen möglichst präzise absolviert, steigt in seiner Karriere auf, schaltet neue Fahrzeuge frei und erhält Zugang zu immer größeren und aufwendigeren Filmsets.

Saber Interactive beschreibt Stuntman: Hollywood als Weiterentwicklung der ursprünglichen Reihe und möchte den Nervenkitzel der klassischen Spiele mit moderner Technik und bekannten Film-Lizenzen verbinden.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang noch nicht genannt. Stuntman: Hollywood kann jedoch bereits für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC auf die Wunschliste gesetzt werden.