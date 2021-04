SturmFront: The Mutant War: Übel Edition erscheint für Xbox One und PlayStation 4

SturmFront: The Mutant War Übel Edition erscheint am 2. April für PlayStation, Xbox und Switch.

Red Art Games ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit Entwickler Andrade Games bekannt zu geben, dass SturmFront: The Mutant War: Übel Edition, am 2. April für 9,99 € digital auf PlayStation 4, Xbox One, im Microsoft Store und auf Nintendo Switch und später auch auf anderen Konsolen erscheinen wird.

SturmFront – The Mutant War: Übel Edition ist eine erweiterte Version des ursprünglichen Bullet-Hell-Arcade-Klassikers und bietet mehr Inhalte, erweitertes Gameplay, verbesserte Grafik und mehr Blut – und wird von Red Art Games zum ersten Mal und zwei Jahre nach dem physischen Release digital veröffentlicht. Mit einer limitierten Auflage von nur 999 Exemplaren für €19,99 wird es ab dem 2. April 2021 zudem auch eine physische Fassung im Red Art Games Store zu kaufen geben.

Als makelloser Cyborg, der für den Krieg konstruiert wurde, schlüpfen Spieler in die Rolle von Siegfried von Hammerstein, einer einzigartigen halb-organischen Kampfeinheit – und kämpfen sich durch eine post-apokalyptische Welt, die von einer neu aufgetauchten Mutantenbedrohung verwüstet wird.

Story: Im Jahr 1984 erleben wir das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Eine große, von Menschenhand verursachte Seuche hat alles bekannte Leben verschlungen und eine Vielzahl von unkontrollierbaren, bösen Mutanten hervorgebracht. Als die menschliche Rasse kurz vor der Ausrottung steht, aktiviert Dr. Hartmuth Griesgram, ein untröstlicher und exzentrischer Wissenschaftler, der für die Erschaffung synthetischer Menschen verantwortlich ist, den Prototyp einer Tötungsmaschine als letzte Hoffnung der Menschheit: den Prototyp der SturmFront-Kampfeinheit.