Stygian: Outer Gods: Launch-Trailer zum Early Access-Start auf PC

Die mysteriöse Stadt Kingsport und die dortigen Schrecken warten auf eure Ankunft – denn Stygian: Outer Gods auf PC via Early Access veröffentlicht wird.

Stygian: Outer Gods kann ab jetzt im Early Access über Steam und andere digitale Stores erworben werden. Das Spiel wird während der Early Access-Phase eine Reihe von Updates erhalten, bevor die Version 1.0 zu einem späteren Zeitpunkt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird.

Zukünftige Updates für das Spiel beinhalten die Einführung neuer Quests, Gebiete, Gegner und mehr. Mit dem 1.0-Start des Spiels wird Stygian: Outer Gods auch in den Sprachen Französisch, Deutsch, Portugiesisch (Brasilien), Spanisch, Chinesisch (vereinfacht) und Russisch verfügbar sein.

Das von Misterial Games und Fulqrum Publishing entwickelte Stygian: Outer Gods ist ein Survival-Horrorspiel, das euch in eine feindliche Welt zieht, die eure Existenz in Frage stellt.

Löst ein tausend Jahre altes Geheimnis, riskiert euren Verstand und stellt euch mit euren Fähigkeiten den Machenschaften der Äußeren Götter. Jede Kugel und jede Entscheidung zählt jetzt, seid ihr der Aufgabe gewachsen?

Angesiedelt im Universum von Stygian: Reign of the Old Ones angesiedelt ist, lässt das Spiel die Spieler die Ereignisse vor dem Schwarzen Tag miterleben und beeinflussen.

Taucht ein in eine einzigartige Welt voller Gefahren, unerforschter dunkler Ecken und drohendem Übel jenseits der menschlichen Vorstellungskraft.

Ihr begleitet die rätselhafte Okkultismus-Forscherin Victoria auf einer Expedition in die nebelverhangene Siedlung Kingsport, die einst eine blühende Hafenstadt war und heute verfallen und fast verlassen ist. In der Hoffnung, euren vermissten Vater zu finden, erleidet ihr Schiffbruch und begegnet bald den Albträumen, die diesen Ort seit Jahrhunderten heimsuchen.

Werdet ihr in der Lage sein, den Weg nach draußen zu finden, euren Verstand zu bewahren und die Ankunft der alten äußeren Götter zu verhindern, oder ist es vielleicht der Schlüssel zur Rettung, verrückt zu sein?