Stygian: Outer Gods: Raphaël Colantonio im neuem Musikvideo

Stygian: Outer Gods erhält prominente Unterstützung durch Raphaël Colantonio, der nicht nur das neue Musikvideo zum In‑Game‑Track I Still Care mit seiner Band Weird Wolves präsentiert, sondern auch dem rätselhaften Seer seine Stimme leiht.

Der Mitgründer von Arkane Studios, bekannt für Dishonored und Prey, erweitert die Figur um eine unheimliche Präsenz, die Spieler durch talentbasierte Rituale führt.

Colantonio lobt die visuellen Qualitäten und den Lovecraft‑Stil des Spiels und hebt eine Szene hervor, in der Zombies und ein Hund für ein intensives Versteckspiel sorgen. Seine Eindrücke betonen das Potenzial für dynamische Kämpfe und strategische Tiefe. Entwickler Serge Alarsky beschreibt die Zusammenarbeit als wertvollen Beitrag eines Branchenveteranen.

Weird Wolves steuern den Song I Still Care bei, der in kommenden Inhalten von Stygian: Outer Gods eine zentrale Rolle spielt. Spieler kennen bereits die pianobasierte Version, die im Spiel von Jack aufgeführt wird. Das neue Musikvideo kombiniert die Studioaufnahme mit Bildern aus der Welt von Stygian und verstärkt die düstere Atmosphäre des Spiels.