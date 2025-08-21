Styx: Blades of Greed: Erste Spielszenen zum Stealth-Adventure

Hier gibt es einen ersten Gameplay-Trailer zu Styx: Blades of Greed zu sehen! Stealth-Adventure mit Goblin-Protagonist erscheint im Herbst 2025 für PC und Konsole.

Auf der Future Games Show zur gamescom 2025 präsentierte Cyanide Studio den offiziellen Gameplay-Trailer zu Styx: Blades of Greed.

Das Spiel erscheint im Herbst 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und stellt den dritten Teil der beliebten Stealth-Reihe rund um den Goblin Styx dar.

Ihr schlüpft in die Rolle des titelgebenden Charakters, der sich diesmal nicht im Auftrag anderer bewegt, sondern mit seiner eigenen Crew auf der Jagd nach einer mächtigen Ressource namens Quartz ist. Diese Substanz steht im Zentrum eines drohenden Krieges zwischen Elfen, Menschen und Orks.

Das Spiel setzt auf kreative Infiltration, bei der ihr mit Werkzeugen wie Greifhaken, Gleitern und Kletterkrallen vertikale Umgebungen erkundet.

Ihr könnt Waffen und Tränke herstellen, Klone erschaffen oder euch unsichtbar machen. Neu hinzugekommen sind Fähigkeiten wie Gedankenkontrolle und Zeitverschiebung, die durch den Kontakt mit Quartz ermöglicht werden.

Die Spielwelt umfasst drei offene Schauplätze: die Grenzregion „The Wall“, das orkische Dorf „Turquoise Dawn“ und die Ruinen der Elfenhauptstadt „Akenash“. Jeder dieser Orte bietet euch unterschiedliche Herausforderungen und erlaubt durch neue Ausrüstung den Zugang zu zuvor unerreichbaren Bereichen.