Styx: Blades of Greed: Gerissener Goblin kehrt zurück

In Styx: Blades of Greed übernehmt ihr die Rolle von Styx, ein gerissener Goblin mit scharfem Verstand und meisterhaften Schleichfähigkeiten.

Meistert die Kunst der Tarnung in Styx: Blades of Greed, dem lang erwarteten dritten Teil der Kult-Klassiker-Serie! Übernehmt die Rolle von Styx, dem gerissenen Goblin-Dieb, und führt eure eigene Mannschaft auf der Jagd nach Quarz an, einer mächtigen Ressource im Zentrum eines drohenden Krieges.

Überlistet die Inquisition mit tödlichen Fähigkeiten. Erforscht drei riesige, vertikal offene Umgebungen in einem düsteren Fantasy-Universum. Stellt Waffen und Tränke her, um den perfekten Raub durchzuführen. Egal, ob ihr ein langjähriger Fan oder ein Neuling in der Schattenwelt seid, noch nie war es so spannend, gierig zu sein!

Styx: Blades of Greed wird im Herbst 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.