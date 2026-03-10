Styx: Blades of Greed: Lobende Pressestimmen im Accolades-Trailer

Styx: Blades of Greed setzt die Abenteuer des Meisters der Schatten neun Jahre später fort und ist der bislang ambitionierteste Teil der Serie.

Das Spiel bietet eine große Freiheit bei der Herangehensweise an Stealth-Situationen mit neuen Möglichkeiten, Gegner mithilfe von Quarz-Kräften zu überlisten und sich dank neuer Werkzeuge wie dem Enterhaken und dem Gleiter freier zwischen Gebäuden zu bewegen.

Styx: Blades of Greed hat die Kritik mit seinem auf Stealth fokussierten Gameplay, dem cleveren Leveldesign und seinem mittelalterlichen Fantasy-Universum überzeugt und eine Bewertung von 76/100 auf Metacritic erhalten.

Styx: Blades of Greed ist ein Stealth- und Action-Adventure-Spiel, das vom französischen Studio Cyanide entwickelt wurde und der dritte Teil der Styx-Reihe ist, die weltweit mehr als zwei Millionen Fans begeistern konnte. Das Spiel baut auf der bewährten Formel seiner Vorgänger auf und verfeinert sie, indem es Freiheit und Kreativität in den Mittelpunkt des Spielerlebnisses stellt.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Styx, einem gerissenen Kobold mit messerscharfem Verstand und einem wahren Meister der Tarnung. Ihr Ziel ist es, Quartz in die Hände zu bekommen, die wertvollste und gefährlichste Ressource in einer Welt, die am Rande eines Krieges zwischen Elfen, Menschen und Orks steht. Es gilt, dem Meister der Schatten dabei zu helfen, den Quarz zu stehlen und dabei die Fallen der Inquisition zu überlisten.

Styx: Blades of Greed ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam, Epic Games Store) erhältlich.