Styx: Blades of Greed: Pre-Order-Trailer enthüllt besondere Bonusinhalte

Styx Blades of Greed startet Vorbestellungen: Holt euch exklusive Inhalte für den nächsten großen Goblin-Coup.

Mit einem frischen Trailer öffnet das Team die Vorbestellungen für Styx Blades of Greed und stellt die Bonusinhalte vor, die euch frühzeitig auf das neue Abenteuer des Goblins vorbereiten. Wer sich die Standard Edition sichert, erhält den Master of Shadow Skin, der optisch an Styx Master of Shadows angelehnt ist und den ikonischen Stil des Charakters zurückbringt.

Für Spieler, die ihren Raubzug mit noch mehr Flair beginnen wollen, steht die Quartz Edition bereit. Diese Deluxe-Variante erweitert das Grundspiel um zusätzliche Outfits, exklusive Dolch-Skins sowie ein Starterpaket, das zwei Fertigkeitspunkte und Crafting-Materialien enthält.

Außerdem bietet die Edition einen frühen Zugang von zwei Tagen, wodurch ihr euren ersten Coup bereits vor dem offiziellen Launch starten könnt.

Der Trailer unterstreicht den Fokus auf Infiltration, Planung und präzise ausgeführte Diebstähle. Die Entwickler laden dazu ein, Klingen zu schärfen, Wege auszukundschaften und jede Gelegenheit zu nutzen, um Beute zu machen.

Styx Blades of Greed erscheint am 19. Februar 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und markiert den nächsten großen Schritt in der Geschichte des berüchtigten Goblins.