Styx: Blades of Greed: Release-Termin im Jahr 2026 verkündet

NACON und Cyanide Studio geben bekannt, dass der nächste Teil der Styx-Reihe, Styx: Blades of Greed, am 19. Februar 2026 für Playstation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

In Styx: Blades of Greed schlüpfen Spieler erneut in die Rolle des gierigen Goblins Styx, der dieses Mal einen neuen Schatz im Auge hat: Quarz, eine mächtige, kostbare und gefährliche Ressource.

Für diese gefährliche Mission hat er neue Kräfte bekommen, mit denen er sich überall hinbegeben kann, ohne jemals eingeladen worden zu sein. Neues Werkzeug wie einen Enterhaken und einen Gleiter wird es auch geben.

In weitläufigen, hoch aufragenden Umgebungen bietet jeder Winkel eine neue Gelegenheit, sich zu verstecken, herumzuschleichen oder zuzuschlagen.

Styx macht es Spaß, Verwirrung zu stiften und sich wie ein Schatten direkt unter den Augen seiner Feinde davonzuschleichen. Heimlichkeit liegt ihm und keiner seiner Feinde ist auf seinen Auftritt vorbereitet.

Styx: Blades of Greed wird am 19. Februar 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

  1. danbu 68310 XP Romper Domper Stomper | 02.12.2025 - 11:33 Uhr

    Stxy ist so eine Spiele-Serie, die ich schon seit einer ganzen Weile mal nachholen möchte.
    Leider gehören die bisher erschienenen Spiele irgendwie zu denen, die gefühlt nie mal in nem Sale landen.
    Aber mal schauen, für ein komplett neues Spiel würde ich eventuell auch etwas mehr hinblättern.

  2. XboxPSNintendo 1200 XP Beginner Level 1 | 02.12.2025 - 12:12 Uhr

    Dann doch lieber Splinter Cell. Schleichspiele sind nicht mehr so meins. Styx 1 war aber nicht schlecht

  3. MaTrial3003 74760 XP Tastenakrobat Level 2 | 02.12.2025 - 12:21 Uhr

    Habe den ersten Teil vor Jahren mal angefangen, aber nie beendet. Hatte mich nicht gepackt

  4. Lord Hektor 330170 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.12.2025 - 12:35 Uhr

    Ich wollte da immer mal den ersten Teil zocken und hab ihn auch noch auf Disc daheim, aber nie dazu gekommen 😮‍💨.

