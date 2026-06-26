Styx: Blades of Greed: Schon durchgespielt? Spiel bekommt jetzt einen wichtigen Fan-Wunsch

Wer Styx: Blades of Greed bereits abgeschlossen hat, erhält jetzt einen neuen Grund für eine Rückkehr in die Schatten. Ein aktuelles Update fügt dem Schleich-Abenteuer einen New Game+ Modus hinzu.

Der neue Spielmodus wird nach dem Sieg über den Endboss freigeschaltet und ermöglicht einen weiteren Durchlauf der Kampagne, während große Teile des bisherigen Fortschritts erhalten bleiben. Spieler können dadurch neue Strategien ausprobieren und Missionen mit bereits freigeschalteten Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen aus einer anderen Perspektive angehen.

Die Entwickler wollen damit vor allem die Langzeitmotivation erhöhen und erfahrenen Spielern zusätzliche Möglichkeiten bieten, die zahlreichen Schleichpassagen und Herausforderungen erneut zu meistern.

Das bietet das New Game+ Update

Freischaltung nach dem Abschluss der Hauptkampagne

Neuer Spieldurchlauf mit übernommenen Fortschritten

Alternative Herangehensweisen für bestehende Missionen

Zusätzlicher Wiederspielwert für erfahrene Spieler

Kostenloses Update für alle Besitzer des Spiels

Styx: Blades of Greed setzt weiterhin auf die bekannte Mischung aus Stealth-Gameplay, Erkundung und cleverem Einsatz der Fähigkeiten des goblinischen Meisterdiebs. Mit dem New Game+ Modus erhalten Fans nun die Möglichkeit, ihre Kenntnisse auf die Probe zu stellen und das Abenteuer mit neuen Taktiken erneut zu erleben.

Das Spiel ist bereits für PC über Steam und den Epic Games Store sowie für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich.