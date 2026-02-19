Styx: Blades of Greed: Stealth-Action-Titel bringt den Goblin zurück

Styx Blades of Greed erscheint und führt den gerissenen Goblin in ein neues Stealth Abenteuer.

In den offiziellen Kanälen von NACON und Cyanide Studio herrscht Bewegung, denn das Studio-Duo meldet die Veröffentlichung von Styx: Blades of Greed. Mit dem neuen Stealth-Action-Titel kehrt der Goblin zurück und erweitert die Reihe um eine weitere Interpretation seines heimlichen Vorgehens.

Spiel-Features:

Schleichen neu gedacht: Jede Begegnung ist ein Schleichrätsel, das auf verschiedene Arten gelöst werden kann – Intelligenz, Taktik und Experimentierfreude sind die wichtigsten Werkzeuge.

Jede Begegnung ist ein Schleichrätsel, das auf verschiedene Arten gelöst werden kann – Intelligenz, Taktik und Experimentierfreude sind die wichtigsten Werkzeuge. Drei weitläufige, offene Areale: Die Mauer, die gewaltige Festung des Menschenimperiums, Turquoise Dawn, ein üppiger, vom Krieg gezeichneter Dschungel, und die Ruinen von Akenash, Überreste der Welt aus dem ersten Spiel Styx: Master of Shadows.

Die Mauer, die gewaltige Festung des Menschenimperiums, Turquoise Dawn, ein üppiger, vom Krieg gezeichneter Dschungel, und die Ruinen von Akenash, Überreste der Welt aus dem ersten Spiel Styx: Master of Shadows. Neue Werkzeuge und Kräfte: Styx segelt mit dem Gleiter durch die Luft, erreicht unzugängliche Bereiche mit dem Enterhaken und erklimmt hohe Wände mithilfe von Metallkrallen. Außerdem können die geheimnisvollen Kräfte des Quarz genutzt werden, um Feinde und sogar die Zeit selbst zu kontrollieren.

Styx segelt mit dem Gleiter durch die Luft, erreicht unzugängliche Bereiche mit dem Enterhaken und erklimmt hohe Wände mithilfe von Metallkrallen. Außerdem können die geheimnisvollen Kräfte des Quarz genutzt werden, um Feinde und sogar die Zeit selbst zu kontrollieren. Vollständige Freiheit mit dem Zeppelin: Spielende planen ihre Reise zwischen den Regionen des Kontinents Iserian und nehmen Aufträge von Gefährten an, um spezielle Belohnungen zu erhalten, die die Kräfte, Werkzeuge und Fähigkeiten des gerissenen Goblins entsprechend dem eigenen Spielstil verbessern.

Spielende planen ihre Reise zwischen den Regionen des Kontinents Iserian und nehmen Aufträge von Gefährten an, um spezielle Belohnungen zu erhalten, die die Kräfte, Werkzeuge und Fähigkeiten des gerissenen Goblins entsprechend dem eigenen Spielstil verbessern. Eine Geschichte für Fans und Neueinsteiger: Styx und seine Crew begeben sich auf ein Abenteuer voller politischer Intrigen, mittelalterlicher Fantasy und bissigem Humor – ganz ohne Vorkenntnisse der Reihe.

Die Ankündigung markiert den Start auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und rückt die Rückkehr des bekannten Charakters in den Mittelpunkt.