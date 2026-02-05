Styx: Blades of Greed: Story im neuen Trailer enthüllt

Die Story von Styx: Blades of Greed wurde in einem neuen Trailer enthüllt. Schaut euch das Video hier an.

NACON und Cyanide Studio veröffentlichen einen neuen Story-Trailer zu Styx: Blades of Greed, der einen ersten Einblick in die Geschichte des berüchtigten Goblins bietet. Styx: Blades of Greed wird am 19. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) veröffentlicht.

Die Geschichte von Styx: Blades of Greed beginnt kurz nach den Ereignissen des zweiten Teils, als Styx die Stadt Korranger der Dunkelelfen verlässt, nachdem er die Bernstein-Fabrik der Hohepriesterin Lyssril zerstört hat.

An Bord seines Zeppelins führt der Meister der Tarnung nun eine provisorische Crew an und macht sich auf die Suche nach Quarz, einer neuen Energiequelle, die ebenso geheimnisvoll wie gefährlich ist. Währenddessen bricht zwischen Menschen, Elfen und Orks ein Krieg aus. Unerbittlich gejagt von der Inquisition, muss Styx sich den Quarz sichern, bevor sie es tun.

Styx: Blades of Greed führt die Spieler*innen über den Kontinent Iserian und durch weitläufige Umgebungen, die in einer detailreichen mittelalterlichen Fantasiewelt verwurzelt sind.

Ihr Abenteuer bringt sie dabei an viele verschiedene Orte, angefangen bei den schwebenden Ruinen von Akenash, das ehemalige Herzstück des Weltenbaumes, bis hin zur Mauer, der massiven Festung des Menschenreichs, in der es von Elitesoldaten und Inquisitoren wimmelt.

Am Rande des Kontinents, der durch den Krieg zwischen Menschen und Orks verwüstet ist, liegt außerdem Turquoise Dawn. In diesem üppigen Dschungel voller feindseliger Flora und exotischer Kreaturen wird jeder Schritt zu einer tödlichen Falle.

Mit der Unterstützung einer Gruppe von Ausgestoßenen kann Styx auf Verbündete wie Helledryn, Djarak und Wren zählen, um verschiedene Quests zu erfüllen und im Laufe des Abenteuers Belohnungen zu verdienen. Mit diesen Belohnungen können Spieler*innen Styx‘ Kräfte verbessern, die Wirksamkeit seiner Werkzeuge steigern und seine Tarnfähigkeiten modifizieren, was neue Infiltrationsansätze und mehr Freiheit im Gameplay ermöglicht.

Dieses neue Abenteuer legt den Grundstein für den Großen Krieg und markiert die Geburt der Black Hand, einer Söldnergruppe, deren Aufstieg und Handlungen im Mittelpunkt der Ereignisse von Of Orcs And Men stehen (dem ersten Spiel, das in diesem Universum spielt).

Styx: Blades of Greed ist ein Stealth- und Action-Adventure-Spiel, das vom französischen Studio Cyanide entwickelt wurde und der dritte Teil der Styx-Reihe ist, die weltweit mehr als 2 Millionen Fans begeistern konnte.

Das Spiel baut auf der bewährten Formel seiner Vorgänger auf und verfeinert sie, indem es Freiheit und Kreativität in den Mittelpunkt des Spielerlebnisses stellt. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Styx, einem gerissenen Kobold mit messerscharfem Verstand und einem wahren Meister der Tarnung.

Ihr Ziel ist es, Quartz in die Hände zu bekommen, die wertvollste und gefährlichste Ressource in einer Welt, die am Rande eines Krieges zwischen Elfen, Menschen und Orks steht. Dank neuer Werkzeuge wie dem Enterhaken und dem Gleiter, sowie neuer Kräfte sind weitläufige vertikale Umgebungen frei erkundbar. Es gilt, dem Meister der Schatten dabei zu helfen, den Quarz zu stehlen und dabei die Fallen der Inquisition zu überlisten.

Styx: Blades of Greed wird am 19. Februar 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) erscheinen.