Sublustrum: Surreales psychologisches Adventure kehrt 2026 zurück

Das surreale psychologische PC-Adventure Sublustrum kehrt 2026 zurück, neu aufgelegt für PC und Konsolen.

Nach fast zwei Jahrzehnten kehrt Phantomery Interactive zu seinem ersten Experiment zurück — Sublustrum — das Spiel, das 2008 das Genre der psychologischen Kunst-Adventure-Spiele prägte.

Neu erschaffen und mit moderner Technologie neu interpretiert, erscheint es im Herbst 2026 auf PC und Konsolen.

Phantomery Interactive ist das Studio hinter dem Original Sublustrum (2008), einem der frühesten psychologischen Adventures.

Nach der Veröffentlichung des zweiten Titels Phobos: 1953 stellte das Studio 2011 seine Tätigkeit ein. 2024 belebte Georgy Beloglazov Phantomery Interactive neu und vereinte mehrere Originalmitglieder, um eine vollständige 3D-Neuinterpretation von Sublustrum zu entwickeln.

Heute arbeitet Phantomery als kreatives Studio innerhalb von Brickworks Games, einem Raum für experimentelle, symbolische und erzählerische Projekte, die die Grenze zwischen Traum und Realität verschwimmen lassen.

Unter der Leitung des ursprünglichen Creative Directors Georgy Beloglazov zielt Phantomery darauf ab, die einzigartige Atmosphäre des Originals zu bewahren und sie gleichzeitig in eine neue Dimension zu bringen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Spieler erhalten volle Freiheit, faszinierende 3D-Räume zu erkunden, neue Mechaniken zu entdecken und zusätzliche Details der Geschichte zu erleben.

Sublustrum erzählt die Geschichte eines Schriftstellers, der das mysteriöse Verschwinden seines Bruders, eines Wissenschaftlers, aufklärt und den Zweck des seltsamen Geräts erforscht, das dieser hinterlassen hat. Der Held findet sich in einem Raum zwischen Realität und Traum wieder, und die Detektivuntersuchung verwandelt sich in eine surreale Reise in sein eigenes Unterbewusstsein.

Die Welt von Sublustrum vereint viktorianische Melancholie, industrielle Strukturen und Retro-Futurismus des frühen 20. Jahrhunderts. Ein Raum, in dem Wissenschaft und Mystik koexistieren und Mechanismen buchstäblich zu Gefäßen für die menschliche Seele werden.

Die Ästhetik ist inspiriert von der Optik alter Objektive und der körnigen Textur von Filmaufnahmen – eine visuelle Technik, die das Gefühl von Autorenkino und zerbrechlichen Träumen verstärkt.

Der Klang im Spiel ist nicht nur ein Mittel zur Atmosphärenschaffung, sondern ein vollwertiges Element der Erzählung und des Gameplays, die Grundlage für einige Rätsel, mit rhythmischen und musikalischen Elementen. Ein akustisches Abenteuer, begleitet vom vertrauten Dark-Ambient-Sound, der den Ton des Originalspiels prägte.

Das ursprüngliche Sublustrum war ein Experiment, bei dem Bild, Ton und Erzählung zu einem einzigen Erlebnis verschmolzen.

Im Remake geht es nicht nur darum, Grafik und Sound zu aktualisieren, sondern den Spieler so tief wie möglich in diese traumähnliche Welt einzutauchen – einen Raum, in dem er die Grenzen der Wahrnehmung berühren und sein eigenes Bewusstsein erforschen kann.

Sublustrum (Sub-lus-trum / sʌbˈluːstrəm) erscheint im Herbst 2026 auf PC und Konsolen.