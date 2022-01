Submerged: Hidden Depths: Abenteuerspiel erscheint für Xbox

Submerged: Hidden Depths erscheint für PC via Steam, Xbox One und Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Playstation 5

Submerged: Hidden Depths ist ein kampfloses Third-Person-„Relaxploration“-Abenteuer, das in den versunkenen Ruinen einer wunderschönen Welt spielt. Schlüpft in die Rolle von Miku und Taku – die eine verflucht mit einer mysteriösen Kraft, die sie für das Gute nutzen will, die andere entschlossen, sich davon nicht auseinanderreißen zu lassen.

Das Studio gibt bekannt: „Das Team bei Uppercut hat hart daran gearbeitet, Spiele zu entwickeln, die wir lieben, und hat nun einige aufregende Neuigkeiten, die wir mit euch teilen können. Wir freuen uns ankündigen zu können, dass die Fortsetzung von Submerged – Submerged: Hidden Depths für PC – Steam, Xbox One und Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint.“

Erweiterte Spielertools und Rätsel werden es den Spielern ermöglichen, die Wunder von Submerged: Hidden Depths weiter zu bestaunen.

Um euch einen ersten Eindruck von Submerged: Hidden Depths zu vermitteln, wurde ein erster Trailer veröffentlicht: