Submerged: Hidden Depths: Versunkene Stadt im Launch-Trailer

Der in Canberra ansässige unabhängige Entwickler Uppercut Games freut sich, die Veröffentlichung von Submerged: Hidden Depths auf Steam, im EPIC Games Store, für Xbox-Systeme, PlayStation 4 und PlayStation 5 bekannt zugeben.

Sonne, Meer und Stille. In der post-apokalyptischen und doch atemberaubenden Welt von Submerged: Hidden Depths müssen die Protagonisten Miku und Taku eine versunkene Stadt erkunden, die Ruinen von Wolkenkratzern und die Überreste einer untergegangenen Zivilisation erklimmen, um sie aus der Umklammerung eines dunklen Geheimnisses zu befreien und herauszufinden, was passiert ist.

Die Überreste der Stadt bilden einen unheimlichen Kontrast in Submerged: Hidden Depths einen unheimlichen Kontrast, da die Spieler die ganze Fülle und Schönheit der Welt entdecken, während sie gleichzeitig die Leere spüren, die nur die Geschwister sehen können.

Als Nicht-Kampfspiel nutzt Submerged: Hidden Depths auf Spannung und Entspannung, um die Atmosphäre während des gesamten Spiels aufrechtzuerhalten. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet der delikate Soundtrack des BAFTA-Preisträgers Jeff Van Dyck, der in der verlassenen Stadt widerhallt und die sensorische Erfahrung des Spielers verstärkt.

„Es ist bemerkenswert, über unsere Zeit mit Submerged: Hidden Depths. Angefangen bei Google Stadia bis hin zur Veröffentlichung auf PC und Konsole“, sagt Ed Orman, Mitbegründer von Uppercut Games, „Als Team haben wir uns bei der Entwicklung unserer Spiele oft gestreckt und gelernt, und bei Submerged: Hidden Depths war da nicht anders. Die Erweiterung dessen, was wir in Submerged begonnen haben, war eine Freude, vor allem, weil wir in der Lage waren, dem Gefühl der Entspannung treu zu bleiben, das den Kern des Spiels ausmachte“.