Subnautica 2: Early Access Cinematic-Trailer – neue Alien-Welt enthüllt

Subnautica 2 hat mit einem neuen Cinematic-Trailer erstmals ausführlich Einblicke in die kommende Early-Access-Version gegeben und dabei eine komplett neue Alien-Welt als Schauplatz des Survival-Abenteuers präsentiert.

Die Fortsetzung der bekannten Reihe von Unknown Worlds Entertainment verlagert das Geschehen erneut unter die Wasseroberfläche eines fremden Planeten und knüpft dabei an die grundlegenden Survival-Mechaniken der Serie an.

Im Mittelpunkt steht eine neue Geschichte, in der die Menschheit nach einem Konflikt durch die Organisation Alterra in eine neue Kolonie gebracht wird. Während die Kolonischiffe unter der Kontrolle der KI CICADA stehen, kommt es jedoch zu einem unerwarteten Zwischenfall, der die Mission aus der Bahn wirft.

Spieler finden sich daraufhin gestrandet auf einem unbekannten Ozeanplaneten wieder und müssen unter extremen Bedingungen ums Überleben kämpfen, während sich die wahre Situation der Mission nach und nach offenbart.

Subnautica 2 setzt dabei ab dem 14. Mai im Early Access erneut auf Erkundung, Ressourcenmanagement und das Überleben in einer feindlichen Unterwasserwelt, die diesmal durch neue biotische Gefahren und eine deutlich größere narrative Komponente erweitert wird.