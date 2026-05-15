Subnautica 2: Early Access im Xbox Game Pass gestartet

Der Early Access von Subnautica 2 ist offiziell gestartet und sorgt direkt zum Auftakt für starke Ergebnisse auf dem Markt.
Noch vor dem Early-Access-Start konnte die Fortsetzung der beliebten Survival-Reihe bereits über eine Million verkaufte Exemplare erreichen. Zusätzlich belegt das Spiel in zahlreichen Ländern Platz 1 der weltweiten Steam-Bestsellercharts.
Auch die Vorab-Phase war bereits von hoher Aufmerksamkeit geprägt. Der Cinematic-Trailer vom 30. April kommt inzwischen auf über 10 Millionen Aufrufe, während der Gameplay-Trailer vom 9. Mai bereits mehr als 5 Millionen Views verzeichnet.
Inhaltlich setzt Subnautica 2 auf eine neue fremde Welt im bekannten Universum der Reihe. Neben neuen Ökosystemen und verbesserter Grafik auf Basis der Unreal Engine 5 führt der Titel erstmals einen optionalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler ein, die gemeinsam überleben und die Unterwasserwelt erkunden können.
Entwickler Unknown Worlds betont, dass die Early-Access-Phase gemeinsam mit der Community gestaltet werden soll, um das Spielerlebnis kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Subnautica 2 ist ab sofort für Steam, Xbox Series X|S sowie PC über den Epic Games Store erhältlich.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info
Mega bock drauf aber ich hörte von der roadmap, weitere biome, story chapter und Gegner kommen noch (i know ea) kann daher entspannt warten 👍
Ich habe bis heute nicht verstanden, welchen Spaß ihr Leute an Early Access und Beta-Versionen habt^^ Man spielt etwas, das noch gar nicht fertig und voller Fehler ist, schlechtes Balancing hat und bei dem oftmals ganze Inhalte noch fehlen und nichts poliert ist. Wenn ich das so aufliste, scheint es die „schlechtestmögliche Version“ des Spiels zu sein und darin sammelt man dann die Eindrücke für den Ersteindruck.
Da warte ich doch lieber etwas, bis das Spiel vollständig ist, fehlerfrei gemacht wurde und alles ordentlich ausbalanciert und sammele dann meine Eindrücke in einem schön geschliffenen Produkt. So werde ich doch IMMER die deutlich besser Erfahrung haben als jeder einzelnze, der eine Early Access Version gespielt hat.
Macht, was ihr wollt, aber ich kann diese krasse Ungeduld nicht nachvollziehen… vielleicht liegt das am Alter 😀
Ja früher hatten die Firmen Angestellte für so etwas und heutzutage bezahlen die User um Beta-Tester sein zu dürfen. Die neue Generation ist echt lost und durch TikTok in Kombination mit FOMO komplett Brainwashed.
Bei 85% der Early Access Spiele trifft es auch zu aber es gibt auch immer wieder die guten Ausnahmen für die es sich dann lohnt. Windrose zum Beispiel komplett polished. Keinen Absturz oder Bug bisher gehabt und da early Access meistens ein paar euros billiger ist macht es auch Sinn ab und an ein Risiko einzugehen. Musst ja nicht am ersten Tag zuschlagen sondern kannst erst mal streams ansehen.
Ja okay, ich verstehe das Argument mit dem Preis. Ich bin in einem Alter, wo das in der Regel keine Rolle mehr spielt, aber ich verstehe es bei den auf Taschengeld angewiesenen Kids.
Für mich gäbe es einen einzigen Grund, bei sowas mitzumachen, nämlich dass man so vielleicht sogar Einfluss auf das Produkt haben kann. Aber ist es mir das wert? Ich weiß nicht… im Worst Case kommt man zu dem Ergebnis, dass man Subnautica 2 kacke findet. Und die selbe Person könnte das fertige Spiel womöglich total cool finden und hat sich selbst alles versaut.
FOMO ist vermutliuch tatsächlich ein großes Stichwort rund um Early Access, wie @Davidwooderson sagte^^
Grounded 2 zum Beispiel sieht grafisch super aus läuft flüssig. Das sind also nur Vorurteile. Ja der Inhalt ist noch nicht ganz fertig aber es macht jetzt schon Spaß.
Early Access ist ja auch dazu da um Feedback von der Community einzuholen. Man hat zudem das Gefühl aktiv dabei zu sein, wie sich ein Spiel aus dem Early Access heraus entwickelt und man immer wieder etwas neues entdeckt, wenn man durch neue Content Updates wieder einsteigt.
Bei Grounded 2 kann man sogar über die Public Test Server Fehler und Feedback an die Entwickler schicken. Das stärkt nochmal das Community-Gefühl.
Und irgendwo habe ich es lieber, dass klar gekennzeichnet ist, dass es sich um ein nicht fertiges Produkt handelt und das sich aktiv weiterentwickelt, als ein AAA-Game wie Halo Infinite oder Forza Motorsport für viel Geld auf den Markt geworfen wird und zu großen Unmut führt, weil es selber gefühlt mit so wenig Inhalten läuft, dass es als Early Access Game durchgehen könnte.
Habe bereits gestern 3 Std investiert und es ist einfach genial. Keine Ruckler, keine Abstürze, tolle Grafik, tolle Atmosphäre und ein mehr als genialer Sound. Ich bin absolut begeistert und freue mich schon auf die nächsten Monate, wenn mehr kommt 👍🏼
Macht einen soliden Eindruck bisher, werde aber wohl abbrechen, da noch einiges verändert bzw. verbessert wird.
Aufgrund meines Vorabzugangs von Forza Horizon 6 muss Subnautica 2 bei mir erstmal warten. Aber das ist ja nicht so wild, da es sich aktiv weiter entwickeln wird und man später noch einsteigen kann.