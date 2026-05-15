Subnautica 2: Early Access im Xbox Game Pass gestartet

Subnautica 2 startet im Early Access mit über einer Million Verkäufen und Top-Platzierungen auf Steam.

Der Early Access von Subnautica 2 ist offiziell gestartet und sorgt direkt zum Auftakt für starke Ergebnisse auf dem Markt.

Noch vor dem Early-Access-Start konnte die Fortsetzung der beliebten Survival-Reihe bereits über eine Million verkaufte Exemplare erreichen. Zusätzlich belegt das Spiel in zahlreichen Ländern Platz 1 der weltweiten Steam-Bestsellercharts.

Auch die Vorab-Phase war bereits von hoher Aufmerksamkeit geprägt. Der Cinematic-Trailer vom 30. April kommt inzwischen auf über 10 Millionen Aufrufe, während der Gameplay-Trailer vom 9. Mai bereits mehr als 5 Millionen Views verzeichnet.

Inhaltlich setzt Subnautica 2 auf eine neue fremde Welt im bekannten Universum der Reihe. Neben neuen Ökosystemen und verbesserter Grafik auf Basis der Unreal Engine 5 führt der Titel erstmals einen optionalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler ein, die gemeinsam überleben und die Unterwasserwelt erkunden können.

Entwickler Unknown Worlds betont, dass die Early-Access-Phase gemeinsam mit der Community gestaltet werden soll, um das Spielerlebnis kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Subnautica 2 ist ab sofort für Steam, Xbox Series X|S sowie PC über den Epic Games Store erhältlich.