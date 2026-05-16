Subnautica 2: Early Access-Roadmap vorgestellt

Entwickler Unknown Worlds Entertainment gibt erste Einblicke in die kommenden Updates der Early Access-Roadmap von Subnautica 2.

Vor wenigen Tagen startete Subnautica 2 in die Early Access-Phase. Schon direkt zum Start konnte das Unterwasser-Survival-Spiel auf Steam Rekordzahlen verzeichnen, nach 12 Stunden kam man bereits auf über 2 Millionen Verkäufe.

Nun gibt Entwickler Unknown Worlds Entertainment Einblicke in die Pläne für die nächsten Monate, in denen regelmäßige Updates erscheinen sollen.

Mit Early Access Update 1.1 soll der Spielkomfort deutlich erhöht werden. Dazu sollen unter anderem das Biomods-System, die Herstellung, das Andocken mit Fahrzeugen und die PDA Datenbank Verbesserungen erhalten.

Early Access Update 1.2 nimmt den Koop-Modus in den Fokus. Geplant sind Verbesserungen für HUD-Signale, Basis-Bau und angepinnte Rezepte. Neu dazukommen sollen ein Voice-Chat, Emotes, Handel zwischen Spielern, Wiederbelebungen sowie zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten.

Auf längere Sicht arbeitet man auf das nächste große Update hin, mit welchem die Welt, Biome, Kreaturen, Ressourcen und Werkzeuge erweitert und das nächste Kapitel der Geschichte von Subnautica 2 gestartet wird.