Subnautica 2: Early Access startet im Mai

Vor kurzem sorgte eine Gerichtsentscheidung dafür, dass CEO Ted Gill bei Subnautica 2-Entwickler Unknown Worlds seinen Posten sowie die Kontrolle über die Early Access-Phase zurückerhielt.

Jetzt geben Unknown Worlds Entertainment und KRAFTON offiziell den Early Access-Start im Mai bekannt. Dann soll Subnautica 2 auf Xbox Series X|S über Game Preview sowie auf dem PC via Steam Early Access und den Epic Games Store verfügbar sein.

„In den vergangenen neun Monaten habt ihr unglaublich hart daran gearbeitet, Subnautica 2 der Ziellinie näher zu bringen. Das Ergebnis dieser Anstrengungen ist ein Spiel, auf das wir wirklich stolz sind – ein Spiel, von dem wir alle und unsere Partner bei Krafton einstimmig der Meinung sind, dass es bereit für die Early-Access-Veröffentlichung im Mai ist“, so Studioleiter Steve Papoutsis in einer Nachricht an das Team.

„Die zusätzliche Zeit nach der Verzögerung im letzten Jahr hat es ermöglicht, weitere Story-Kapitel, neue Biome, Kreaturen und viele weitere Features zu entwickeln. Dank dieser bedeutenden Fortschritte haben wir letzte Woche die Meilenstein-Prüfung von Krafton bestanden und sind nun bereit, gemeinsam mit unserer Community unsere offene Entwicklungsphase zu beginnen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir ein Erlebnis bieten können, das unsere Spieler lieben werden.“

„Wir freuen uns darauf, mit Ted Gill zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und auf einen erfolgreichen Start hinzuarbeiten. Unsere Priorität ist es, dieses Spiel in die Hände der Community zu bringen, die sehnsüchtig darauf gewartet hat – und das bedeutet, die Arbeit zu würdigen, die ihr bereits geleistet habt, um dies zu ermöglichen.“