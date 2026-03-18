Subnautica 2: Early Access startet im Mai

8 Autor: , in News / Subnautica 2
Übersicht

Das langerwartete Unterwasser-Abenteuer Subnautica 2 startet im Mai in die Early Access-Phase.

Vor kurzem sorgte eine Gerichtsentscheidung dafür, dass CEO Ted Gill bei Subnautica 2-Entwickler Unknown Worlds seinen Posten sowie die Kontrolle über die Early Access-Phase zurückerhielt.

Jetzt geben Unknown Worlds Entertainment und KRAFTON offiziell den Early Access-Start im Mai bekannt. Dann soll Subnautica 2 auf Xbox Series X|S über Game Preview sowie auf dem PC via Steam Early Access und den Epic Games Store verfügbar sein.

„In den vergangenen neun Monaten habt ihr unglaublich hart daran gearbeitet, Subnautica 2 der Ziellinie näher zu bringen. Das Ergebnis dieser Anstrengungen ist ein Spiel, auf das wir wirklich stolz sind – ein Spiel, von dem wir alle und unsere Partner bei Krafton einstimmig der Meinung sind, dass es bereit für die Early-Access-Veröffentlichung im Mai ist“, so Studioleiter Steve Papoutsis in einer Nachricht an das Team.

„Die zusätzliche Zeit nach der Verzögerung im letzten Jahr hat es ermöglicht, weitere Story-Kapitel, neue Biome, Kreaturen und viele weitere Features zu entwickeln. Dank dieser bedeutenden Fortschritte haben wir letzte Woche die Meilenstein-Prüfung von Krafton bestanden und sind nun bereit, gemeinsam mit unserer Community unsere offene Entwicklungsphase zu beginnen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir ein Erlebnis bieten können, das unsere Spieler lieben werden.“

„Wir freuen uns darauf, mit Ted Gill zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und auf einen erfolgreichen Start hinzuarbeiten. Unsere Priorität ist es, dieses Spiel in die Hände der Community zu bringen, die sehnsüchtig darauf gewartet hat – und das bedeutet, die Arbeit zu würdigen, die ihr bereits geleistet habt, um dies zu ermöglichen.“

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Subnautica 2

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 359040 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.03.2026 - 07:04 Uhr

    Super, dann kommt es auch in den Game Pass, werde ich mir dann mal anschauen.

    0
  3. Andaro 24905 XP Nasenbohrer Level 2 | 18.03.2026 - 07:13 Uhr

    Heißt es, wenn es in den Game Preview kommt, dass es dann über den Gamepass gespielt werden kann? Wenn ja, dann wäre das mega, hätte richtig Lust auf.

    0
    • dancingdragon75 209585 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.03.2026 - 08:32 Uhr
      Antwort auf Andaro

      Ja, ist ja schon kommuniziert worden, dass es in Gamepass kommt.. und das hat bisher nie einen Unterschied gemacht, ob es Game Preview war, oder nicht 😉

      0
  4. Colton 147295 XP Master-at-Arms Gold | 18.03.2026 - 07:26 Uhr

    Ich freu mich wahnsinnig drauf, aber warte denke mal auf Version 1.0

    0
  6. RappScallion 25820 XP Nasenbohrer Level 3 | 18.03.2026 - 08:31 Uhr

    Bin bei 1 und Below Zero nicht besonders weit gekommen, aber wenn Teil 2 im Gamepass erscheint, geh ich da auch noch mal auf Tauchgang.

    0

Hinterlasse eine Antwort