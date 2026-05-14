Subnautica 2: Early Access startet mit Rekordzahlen auf Steam

Subnautica 2 ist direkt zum Start im Early Access auf Steam mit einem extrem starken Auftakt gestartet und hat innerhalb kürzester Zeit massive Spielerzahlen erreicht.

Kurz nach dem Launch erreichte das Survival-Sequel einen Peak von 465204 gleichzeitigen Spielern, ein Wert, der den enormen Hype rund um den Titel deutlich unterstreicht. Zusätzlich verzeichnete das Spiel mehr als 5 Millionen Wishlists vor dem Release auf der Plattform.

Ein weiterer Meilenstein: Bereits im Early Access konnte Subnautica 2 innerhalb kürzester Zeit über 1 Million Verkäufe erzielen, was den erfolgreichen Start zusätzlich bestätigt.

Das neue Kapitel der Reihe setzt erneut auf Survival unter Wasser, erweitert das Konzept jedoch deutlich. Besonders hervorzuheben ist der neue Koop-Modus für bis zu vier Spieler, der erstmals gemeinsame Erkundung und Survival im Subnautica-Universum ermöglicht. Zusätzlich wird Cross-Play unterstützt.

Mit dem Early-Access-Start beginnt für Unknown Worlds nun eine längere Entwicklungsphase gemeinsam mit der Community, in der Inhalte und Systeme weiter ausgebaut werden sollen. Der starke Launch zeigt bereits jetzt, wie groß das Interesse an der Fortsetzung ist.

Das Spiel ist ab sofort auch im Xbox Game Pass verfügbar!