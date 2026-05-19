Subnautica 2: Entwickler verteidigen fehlende Tötungsmechanik bei Kreaturen

Die Designphilosophie von Subnautica 2 entfacht eine Debatte über den Umgang mit Kreaturen im Spiel.

Mit dem Early-Access-Start von Subnautica 2 sorgt eine zentrale Designentscheidung für Diskussionen, da Entwickler die fehlende Möglichkeit verteidigen, große Unterwasser-Kreaturen gezielt zu töten.

Ein Level Designer von Unknown Worlds erklärte auf dem offiziellen Discord-Server, dass Subnautica 2 bewusst nicht als Spiel konzipiert sei, in dem Spieler Jagd auf große Kreaturen machen. Wer diesen Ansatz suche, solle auf andere Survival-Titel ausweichen.

Diese klare Haltung führte in der Community zu gemischten Reaktionen. Während einige Spieler die direkte Kommunikation kritisieren und mehr Offenheit für Feedback fordern, betonen andere, dass Entwicklerfeedback nicht automatisch bedeutet, grundlegende Designprinzipien zu ändern.

Besonders im Vergleich zu den Vorgängern fällt die Änderung auf. Sowohl Subnautica als auch Subnautica: Below Zero erlaubten es, sogenannte Leviathane zu töten, wenn auch unter hohem Aufwand. In Subnautica 2 scheint dieser Ansatz nun bewusst eingeschränkt zu werden.

Parallel dazu hat die Community bereits reagiert. Mit Mods wie „Killable Creatures“ wird die fehlende Funktion nachträglich integriert, sodass Spieler auch größere Kreaturen bekämpfen können.

Unabhängig von der Debatte verzeichnete das Spiel einen äußerst erfolgreichen Start. Innerhalb von nur zwölf Stunden nach Release wurden über zwei Millionen Exemplare verkauft. Weitere Inhalte sind bereits geplant, darunter Verbesserungen an Komfortfunktionen sowie spätere Erweiterungen mit neuen Biomen, Kreaturen und Story-Inhalten.

Subnautica 2 ist aktuell im Early Access für PC und Xbox Series X|S verfügbar.