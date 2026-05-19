Subnautica 2: Entwickler verteidigen fehlende Tötungsmechanik bei Kreaturen

Mit dem Early-Access-Start von Subnautica 2 sorgt eine zentrale Designentscheidung für Diskussionen, da Entwickler die fehlende Möglichkeit verteidigen, große Unterwasser-Kreaturen gezielt zu töten.
Ein Level Designer von Unknown Worlds erklärte auf dem offiziellen Discord-Server, dass Subnautica 2 bewusst nicht als Spiel konzipiert sei, in dem Spieler Jagd auf große Kreaturen machen. Wer diesen Ansatz suche, solle auf andere Survival-Titel ausweichen.
Diese klare Haltung führte in der Community zu gemischten Reaktionen. Während einige Spieler die direkte Kommunikation kritisieren und mehr Offenheit für Feedback fordern, betonen andere, dass Entwicklerfeedback nicht automatisch bedeutet, grundlegende Designprinzipien zu ändern.
Besonders im Vergleich zu den Vorgängern fällt die Änderung auf. Sowohl Subnautica als auch Subnautica: Below Zero erlaubten es, sogenannte Leviathane zu töten, wenn auch unter hohem Aufwand. In Subnautica 2 scheint dieser Ansatz nun bewusst eingeschränkt zu werden.
Parallel dazu hat die Community bereits reagiert. Mit Mods wie „Killable Creatures“ wird die fehlende Funktion nachträglich integriert, sodass Spieler auch größere Kreaturen bekämpfen können.
Unabhängig von der Debatte verzeichnete das Spiel einen äußerst erfolgreichen Start. Innerhalb von nur zwölf Stunden nach Release wurden über zwei Millionen Exemplare verkauft. Weitere Inhalte sind bereits geplant, darunter Verbesserungen an Komfortfunktionen sowie spätere Erweiterungen mit neuen Biomen, Kreaturen und Story-Inhalten.
Subnautica 2 ist aktuell im Early Access für PC und Xbox Series X|S verfügbar.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich liebe ja das Spiel aber der Grund der Entwickler finde ich einfach nur bescheuert.
Man entwickelt ein „Survival Game“ auf einem „Wasserplaneten“ und du kannst dich dort nicht von der dort lebenden Fauna verteidigen um dein „Überleben“ zu sichern, wtf. xD
Könnte es ja noch nachvollziehen, wenn es nur die riesigen Leviathan Kreaturen betreffen würde aber es betrifft ja jeden Fisch, der dich angreifen kann. Und ich finde es einfach nur nervig, wenn ich ihn Ruhe etwas Erze farmen möchte und diese bescheuerten Mango Fische mir die ganze Zeit auf die Nerven gehen.
Ehm, man kann die Dinger nicht mehr töten? Das ist problematisch. Mir macht’s erst Spaß, wenn der PDA ne „Ecological Dead Zone“ ankündigt 😉
Ich dachte, ich bräuchte eine andere/größere Waffe, um die größeren Fische zu töten. Aber dass man die überhaupt nicht töten kann, ist eine blöde Entscheidung und trübt die Immersion schon ziemlich.
Man sollte jedes Lebewesen töten können, sofern man die richtigen Geräte zur Hand hat
Holt mich null ab und ist direkt wieder von der Platte geflogen
Zum Glück gibt es ja die Modder.