Subnautica 2: Erhält erstes Early Access-Update und knackt 5 Millionen Verkäufe

Subnautica 2 baut seinen erfolgreichen Early-Access-Start weiter aus. Unknown Worlds hat heute das erste große Inhaltsupdate veröffentlicht und gleichzeitig bekannt gegeben, dass sich das Survival-Abenteuer seit dem Early-Access-Start Anfang Juni bereits mehr als fünf Millionen Mal verkauft hat.

Das Update basiert auf dem Feedback der Community und erweitert zahlreiche Kernsysteme. Im Fokus stehen neue Biomods, zusätzliche Biolabs, Verbesserungen für den Koop-Modus sowie Optimierungen bei Erkundung, Überleben und dem Basisbau.

Neue Biomods und zusätzliche Biolabs

Ein Schwerpunkt des Updates ist das Biomod-System. Mit Biomods können Spieler vorübergehend Eigenschaften von Kreaturen übernehmen, um ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern.

Mit dem Update kommen zwei neue Biolabs in den Korallengärten und den Axum-Ruinen hinzu. Dadurch steigt die Anzahl der freischaltbaren Biomods von vier auf insgesamt sechs.

Zusätzlich lassen sich weitere passive Biomod-Slots freischalten, indem Spieler mit dem Bioscanner neue Ziele untersuchen.

Koop-Modus erhält mehr Komfort

Auch der Koop-Modus wurde überarbeitet.

Audioaufzeichnungen werden beim Einsammeln künftig nicht mehr automatisch abgespielt. Stattdessen können Spieler sämtliche Aufzeichnungen manuell über die PDA-Datenbank starten.

Dadurch werden Mitspieler nicht mehr automatisch durch eingesammelte Audiologs unterbrochen, was das gemeinsame Spielerlebnis deutlich angenehmer gestalten soll.

Verbesserungen für Erkundung und Überleben

Auch beim Gameplay wurden zahlreiche Anpassungen vorgenommen.

Wracks bieten nun zusätzliche Wege und neue Rätsel rund um den Sauerstoffverbrauch. Außerdem können Spieler erstmals auch außerhalb des Wassers sprinten – sowohl an der Oberfläche als auch innerhalb ihrer Basen.

Beim Basisbau wurden unter anderem die Platzierungsmöglichkeiten für Tadpole Dock und Fabricator verbessert. Darüber hinaus steht nun ein neues Lagergebäude für Basen zur Verfügung.

Neben diesen Änderungen enthält das Update weitere Optimierungen für:

Rendering

Benutzeroberfläche

Verhalten der Kreaturen

allgemeine Spielstabilität

Community bleibt Teil der Entwicklung

Executive Producer Fernando Melo erklärt, dass sich das Team beim ersten Early-Access-Update bewusst auf das frühe Spielerlebnis und die grundlegenden Spielsysteme konzentriert habe.

Unknown Worlds wolle Subnautica 2 während der gesamten Early-Access-Phase gemeinsam mit der Community weiterentwickeln und das Feedback der Spieler kontinuierlich in zukünftige Updates einfließen lassen.

Subnautica 2 ist im Early Access für Steam, Xbox Series X|S, Xbox PC und den Epic Games Store erhältlich.