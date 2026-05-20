Subnautica 2: Erster Hotfix behebt Abstürze und passt Analytics an

Ein erster Hotfix für Subnautica 2 behebt technische Probleme und reagiert auf Community-Feedback.

Kurz nach dem Early-Access-Start behebt ein erstes Hotfix für Subnautica 2 mehrere technische Probleme und reagiert gleichzeitig auf Kritik aus der Community, insbesondere im Bereich Datennutzung.

Zu den wichtigsten Änderungen zählt eine überarbeitete Fehlermeldung bei Abstürzen im Zusammenhang mit AMD-Grafikkarten und DirectX 12, die Spielern nun mehr Hinweise zur Fehlerbehebung liefert. Zudem wurde ein seltener Absturz behoben, der durch die Ping-Funktion ausgelöst werden konnte.

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Umgang mit Nutzerdaten. Analytics werden nun erst aktiviert, nachdem den Nutzungsbedingungen zugestimmt wurde. Gleichzeitig wurde die Menge der an Backend-Dienste gesendeten Daten reduziert. Spieler behalten zudem jederzeit die Möglichkeit, Analytics über die Einstellungen zu deaktivieren.

Die Entwickler kündigten außerdem an, die Nutzungsbedingungen anzupassen und eine FAQ bereitzustellen, um offene Fragen rund um die aktuelle Version zu klären.

Das Hotfix wird schrittweise weltweit ausgerollt. Die Xbox-Version folgt, sobald die Zertifizierung abgeschlossen ist.