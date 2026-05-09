Subnautica 2: Erstes Gameplay-Video enthüllt neue Unterwasserwelt

Mit einem neuen Early-Access-Gameplay-Trailer hat Unknown Worlds frische Eindrücke zu Subnautica 2 veröffentlicht und erstmals tiefere Einblicke in die neue Unterwasserwelt gegeben.
Das Spiel setzt die bekannte Survival-Reihe fort, führt Spieler jedoch auf einen komplett neuen Alien-Planeten mit eigener Geschichte und neuen Bedrohungen.
Die Handlung beginnt mit einer fehlgeschlagenen Kolonisationsmission. Die Kolonisten werden von Alterra in ein neues Leben geschickt, doch während der Reise mit dem Schiff CICADA gerät die Situation außer Kontrolle. Eine künstliche Intelligenz besteht darauf, die Mission fortzuführen, obwohl die Lage zunehmend kritisch wird.
Spieler müssen daraufhin in einer fremden, tiefen Unterwasserwelt ums Überleben kämpfen, Ressourcen sammeln, Basen errichten und die Hintergründe des Vorfalls aufdecken.
Subnautica 2 wird am 14. Mai 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit (MESZ) im Early Access und als Game Preview im Xbox Game Pass veröffentlicht.
Bis dahin dient das neue Gameplay-Video als erster umfangreicher Blick auf das kommende Survival-Abenteuer.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht schon mal gut aus aber werde da eher noch warten.2 Jahre Early Access,da kann sich noch viel verändern oder noch schlimmer ein Save Bug der 50+ Stunden vernichtet.
Gibt sicher einiges zu entdecken und die Unterwasserungeheuer werden auch für den ein oder anderen Schreck sorgen.
Nett. Allerdings spiel ich an dem Tag schon FH6 …
Das sieht sehr gut aus. Werde ich ausprobieren