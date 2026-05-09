Subnautica 2: Erstes Gameplay-Video enthüllt neue Unterwasserwelt

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Subnautica 2 zeigt im neuen Gameplay-Trailer erste Eindrücke des Spiels, das am 14. Mai 2026 im Early Access erscheint.

Mit einem neuen Early-Access-Gameplay-Trailer hat Unknown Worlds frische Eindrücke zu Subnautica 2 veröffentlicht und erstmals tiefere Einblicke in die neue Unterwasserwelt gegeben.

Das Spiel setzt die bekannte Survival-Reihe fort, führt Spieler jedoch auf einen komplett neuen Alien-Planeten mit eigener Geschichte und neuen Bedrohungen.

Die Handlung beginnt mit einer fehlgeschlagenen Kolonisationsmission. Die Kolonisten werden von Alterra in ein neues Leben geschickt, doch während der Reise mit dem Schiff CICADA gerät die Situation außer Kontrolle. Eine künstliche Intelligenz besteht darauf, die Mission fortzuführen, obwohl die Lage zunehmend kritisch wird.

Spieler müssen daraufhin in einer fremden, tiefen Unterwasserwelt ums Überleben kämpfen, Ressourcen sammeln, Basen errichten und die Hintergründe des Vorfalls aufdecken.

Subnautica 2 wird am 14. Mai 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit (MESZ) im Early Access und als Game Preview im Xbox Game Pass veröffentlicht.

Bis dahin dient das neue Gameplay-Video als erster umfangreicher Blick auf das kommende Survival-Abenteuer.

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4 Kommentare Added

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  1. Hey Iceman 901695 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 09.05.2026 - 19:07 Uhr

    Sieht schon mal gut aus aber werde da eher noch warten.2 Jahre Early Access,da kann sich noch viel verändern oder noch schlimmer ein Save Bug der 50+ Stunden vernichtet.

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  2. Katanameister 420860 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 09.05.2026 - 19:13 Uhr

    Gibt sicher einiges zu entdecken und die Unterwasserungeheuer werden auch für den ein oder anderen Schreck sorgen.

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