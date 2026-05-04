Subnautica 2: Game Preview im Xbox Game Pass bestätigt

Am 14. Mai 2026 startet Subnautica 2 im Xbox Game Preview und wird direkt zum Launch über den Xbox Game Pass verfügbar sein. Damit erhalten Spieler frühzeitig Zugriff auf die Fortsetzung des beliebten Survival-Titels.

Erstmals in der Geschichte der Reihe steht dabei ein optionaler Koop-Multiplayer im Fokus, der gemeinsames Erkunden mit bis zu drei weiteren Spielern ermöglicht und sowohl über die Xbox-Freundesliste als auch plattformübergreifend funktioniert.

Inhaltlich führt die Reise in eine komplett neue Unterwasserwelt auf einem fremden Planeten, in der Spieler als Teil einer großen Kolonistenmission versuchen, unter unbekannten Bedingungen zu überleben und eine neue Heimat aufzubauen.

Technisch wurde die Entwicklung stark auf das Xbox-Ökosystem ausgerichtet, wobei neben der Performance auf Konsolen auch die Steuerung per Controller sowie die Optimierung für Geräte wie den ROG Xbox Ally im Mittelpunkt standen.

Subnautica 2 erscheint am 14. Mai 2026 im Game Preview für Xbox Series X|S, PC, Xbox Game Pass und Cloud.