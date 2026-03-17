Subnautica 2: Krafton muss CEO wieder einsetzen und Early Access freigeben

Nach monatelangen Turbulenzen im Rechtsstreit zwischen den Gründern von Subnautica-Entwickler Unknown Worlds und Publisher Krafton hat ein Gericht angeordnet, dass CEO Ted Gill wieder eingesetzt wird und die Kontrolle über den Early Access von Subnautica 2 erhält.

Die Entscheidung vom 16. März in Delaware stellt fest, dass die Kündigungen der Führungskräfte rechtswidrig waren und Krafton operativ die Kontrolle des Studios unrechtmäßig übernommen hatte.

Der Juli-2025-Beschluss, der Gill und andere leitende Angestellte entließ, wurde für nichtig erklärt, soweit er Gills operative Rechte einschränkte. Krafton wurde untersagt, den CEO an der Steuerung des Early-Access-Starts zu hindern, und muss seinen Zugang zur Steam-Plattform wiederherstellen.

Gleichzeitig verlängerte das Gericht die Frist für die Auszahlung eines bis zu 250 Millionen US-Dollar umfassenden Earnouts für die Gründer Charlie Cleveland, Max McGuire und Ted Gill bis mindestens 15. September 2026, mit möglicher Verlängerung.

Die ursprünglich von Krafton vorgebrachten Begründungen für die Kündigungen – verspätete Fertigstellung von Subnautica 2 und angeblicher Diebstahl von Studiomaterial – wurden vom Gericht als vorgeschoben abgelehnt. Laut Urteil handelte es sich um bekannte und akzeptierte Rollenänderungen, während Daten nur zum Schutz der Arbeit des Studios gesichert und vertraulich behandelt wurden.

Trotz der Wiedereinsetzung Gills bleibt offen, wann Subnautica 2 nun exakt erscheint und ob das Spiel den Earnout auslösen wird. Der Rechtsstreit über mögliche Schadensersatzansprüche geht in die nächste Phase.

Krafton betonte gegenüber Kotaku, dass der Fokus weiterhin auf der Fertigstellung des Spiels liege, respektiert aber das Urteil und prüft die nächsten Schritte in der laufenden Rechtsangelegenheit.