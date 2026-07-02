Subnautica 2: Krafton zahlt Boni nach Einigung – CEO Ted Gill tritt zurück

Rund um Subnautica 2 ist der monatelange Bonusstreit offenbar beigelegt. Krafton hat sich mit der Führung von Unknown Worlds Entertainment auf eine Einigung verständigt und wird Bonuszahlungen an die gesamte Belegschaft des Studios leisten.

Im Zuge der Einigung tritt CEO Ted Gill erneut von seinem Posten zurück. Nachdem er im Zusammenhang mit dem Streit um eine Bonuszahlung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar zunächst entlassen und später wieder eingesetzt worden war, verlässt er das Studio nun endgültig. Gill erklärte, beide Seiten hätten sich einvernehmlich auf die Trennung geeinigt und neues Führungspersonal sei der beste Weg für die Zukunft des Studios.

Die vereinbarten Boni sollen in drei jährlichen Raten ausgezahlt werden. Besonders die Entwickler von Subnautica 2 profitieren von der Einigung: Sie sollen laut Krafton deutlich höher entschädigt werden als ursprünglich vorgesehen. Das gilt auch für Mitarbeiter, die erst vor Kurzem zum Studio gestoßen sind.

Mit der Einigung endet ein Konflikt, der die Entwicklung von Subnautica 2 und die Zukunft von Unknown Worlds Entertainment in den vergangenen Monaten überschattet hatte.