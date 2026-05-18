Subnautica 2: Leaker enttarnt sich selbst bei Entwickler-Support

Ein Nutzer einer geleakten Version von Subnautica 2 sorgt mit einer Support-Anfrage für Aufsehen.

Eine kuriose Situation rund um Subnautica 2 sorgt für Aufmerksamkeit, nachdem sich ein Nutzer einer geleakten Version ausgerechnet beim Entwicklerstudio selbst gemeldet hat.

Nach dem Early-Access-Start des Spiels kursierten unvollständige Versionen im Netz, die laut Entwickler Unknown Worlds nicht dem finalen Spielerlebnis entsprechen. Einer dieser Nutzer wandte sich offenbar mit einem Problem direkt an den Support – und entlarvte sich dabei selbst.

Ein Entwickler bestätigte den Vorfall öffentlich und zeigte sich enttäuscht über das Verhalten. Besonders kritisiert wurde weniger die Piraterie an sich, sondern der Umgang einiger Nutzer, die ihre Nutzung geleakter Versionen offen zur Schau stellten.

Trotz der Leaks scheint der Erfolg von Subnautica 2 nicht beeinträchtigt zu sein. Innerhalb von nur zwölf Stunden nach dem Early-Access-Start konnte sich das Spiel rund zwei Millionen Mal verkaufen. Gleichzeitig erreichte es plattformübergreifend einen Peak von über 651.000 gleichzeitigen Spielern, davon mehr als 467.000 allein auf Steam.

Damit übertrifft Subnautica 2 die Bestwerte des Vorgängers deutlich und legt einen äußerst starken Start hin, ungeachtet der parallel kursierenden, unfertigen Versionen.