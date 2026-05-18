Subnautica 2: Leaker enttarnt sich selbst bei Entwickler-Support

Eine kuriose Situation rund um Subnautica 2 sorgt für Aufmerksamkeit, nachdem sich ein Nutzer einer geleakten Version ausgerechnet beim Entwicklerstudio selbst gemeldet hat.
Nach dem Early-Access-Start des Spiels kursierten unvollständige Versionen im Netz, die laut Entwickler Unknown Worlds nicht dem finalen Spielerlebnis entsprechen. Einer dieser Nutzer wandte sich offenbar mit einem Problem direkt an den Support – und entlarvte sich dabei selbst.
Ein Entwickler bestätigte den Vorfall öffentlich und zeigte sich enttäuscht über das Verhalten. Besonders kritisiert wurde weniger die Piraterie an sich, sondern der Umgang einiger Nutzer, die ihre Nutzung geleakter Versionen offen zur Schau stellten.
Trotz der Leaks scheint der Erfolg von Subnautica 2 nicht beeinträchtigt zu sein. Innerhalb von nur zwölf Stunden nach dem Early-Access-Start konnte sich das Spiel rund zwei Millionen Mal verkaufen. Gleichzeitig erreichte es plattformübergreifend einen Peak von über 651.000 gleichzeitigen Spielern, davon mehr als 467.000 allein auf Steam.
Damit übertrifft Subnautica 2 die Bestwerte des Vorgängers deutlich und legt einen äußerst starken Start hin, ungeachtet der parallel kursierenden, unfertigen Versionen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Passiert wenn 15-16 jährige sich ne Kopie ziehen und denken der Support ist auch für solche „umsonst“ Versionen haftbar und zuständig. GENZ denkt halt so. Erst Schuld dem Spiel geben, dann Haftung vorderen wenn überführt alles sofort abstreiten und leugnen und sich persönlich verletzt und angegriffen fühlen und sofort Opfer spielen. Klingt bekannt oder 😂
„Rules for thee, but not for me“
Das hat doch nichts mit Gen Z so tun. So Menschen gibt es halt und die wird es immer geben.
JA , solche Fälle gab es auch schon vor 20 Jahren …
Nö. Klingt nicht bekannt.
Was mir aber bekannt vorkommt, ist die Art und Weise wie du das hier wieder gibst.
Menschen die gerne solche Dinge behaupten und nix davon beweisen können tragen ein blaues Herz in sich.
Da hat er sich selbst ins Abseits geschossen.
Menschen tuen sowas halt. Dummheiten.
Einfach nur 🤦♂️
Genau mein Gedanke 🤦🏻♂️😂👍🏻
Hier aber auch wieder ein Beweis, obwohl es eine Illegale Kopie gibt, wird das Spiel gekauft und das obwohl es im GP ist!!!!
Haha, wie dämlich kann man bitte sein 😂🙈.