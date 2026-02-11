Subnautica 2: Multiplayer‑Einblicke und Cross‑Play im neuen Video

Das Entwicklerteam von Subnautica 2 spricht über Designentscheidungen, Animationen und plattformübergreifendes Koop‑Gameplay für ROG Ally, Steam Deck und Konsolen.

Im fünften Dev Vlog zu Subnautica 2 dreht sich alles um das kooperative Multiplayer‑Erlebnis.

Mehrere Mitglieder des Teams – darunter Design Lead Anthony Gallegos, Backend‑Engineer Sverrir Berg, Lead Engineer Jon Bjarnason und Technical Animator Stefan Sorensen, geben einen detaillierten Einblick in die Arbeit hinter dem neuen Koop‑Modus.

Diskutiert werden zentrale Designfragen, technische Herausforderungen und die Art, wie Animationen für mehrere Spieler gleichzeitig funktionieren müssen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Cross‑Play‑Unterstützung, die auch Geräte wie die ROG Ally‑Serie und das Steam Deck einschließt.

Der Vlog zeigt, wie viel Feinarbeit nötig ist, um ein nahtloses gemeinsames Taucherlebnis zu schaffen – von Netzwerkarchitektur über Bewegungsabläufe bis hin zu Gameplay‑Synchronisation.