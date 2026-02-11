Subnautica 2: Multiplayer‑Einblicke und Cross‑Play im neuen Video

Das Entwicklerteam von Subnautica 2 spricht über Designentscheidungen, Animationen und plattformübergreifendes Koop‑Gameplay für ROG Ally, Steam Deck und Konsolen.

Im fünften Dev Vlog zu Subnautica 2 dreht sich alles um das kooperative Multiplayer‑Erlebnis.

Mehrere Mitglieder des Teams – darunter Design Lead Anthony Gallegos, Backend‑Engineer Sverrir Berg, Lead Engineer Jon Bjarnason und Technical Animator Stefan Sorensen, geben einen detaillierten Einblick in die Arbeit hinter dem neuen Koop‑Modus.

Diskutiert werden zentrale Designfragen, technische Herausforderungen und die Art, wie Animationen für mehrere Spieler gleichzeitig funktionieren müssen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Cross‑Play‑Unterstützung, die auch Geräte wie die ROG Ally‑Serie und das Steam Deck einschließt.

Der Vlog zeigt, wie viel Feinarbeit nötig ist, um ein nahtloses gemeinsames Taucherlebnis zu schaffen – von Netzwerkarchitektur über Bewegungsabläufe bis hin zu Gameplay‑Synchronisation.

  1. Katanameister 323060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.02.2026 - 15:57 Uhr

    Im Mai geht es anscheinend los mit dem Early Access, werde auf jeden Fall im Game Pass dann mal reinschauen.

  2. Homunculus 295180 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.02.2026 - 16:04 Uhr

    Bin schon sehr auf das Spiel gespannt, hoffentlich wird es wieder etwas gruseliger.
    BZ kam was das anging überhaupt nicht an den Vorgänger.

  3. Gestiefelter Muskelkater 1260 XP Beginner Level 1 | 11.02.2026 - 16:08 Uhr

    Ich kann es kaum erwarten, die Tiefen von Subnautica 2 nicht mehr allein, sondern gemeinsam mit Freunden zu erkunden.
    Bin gespannt wann es diese Jahr erscheinen soll.

  4. Hey Iceman 866565 XP Xboxdynasty All Star Platin | 11.02.2026 - 17:35 Uhr

    Das fand ich am besten im ersten Teil, das man ganz auf sich allein gestellt war.

