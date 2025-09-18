Subnautica 2: Neuer Collector Leviathan enthüllt

KRAFTON, Inc. stellt heute den Collector Leviathan vor, ein Tiefsee-Raubtier in seinem kommenden Survival-Abenteuer Subnautica 2, das von Unknown Worlds entwickelt wird. Der Collector Leviathan wird im dritten Entwickler-Vlog zum Spiel vorgestellt und stellt den nächsten Schritt in der Entwicklung der Reihe dar: eine Kreatur, die sowohl optisch beeindruckend ist

KRAFTON, Inc. stellt heute den Collector Leviathan vor, ein Tiefsee-Raubtier in seinem kommenden Survival-Abenteuer Subnautica 2, das von Unknown Worlds entwickelt wird.

Der Collector Leviathan wird im dritten Entwickler-Vlog zum Spiel vorgestellt und stellt den nächsten Schritt in der Entwicklung der Reihe dar: eine Kreatur, die sowohl optisch beeindruckend ist als auch über eine fortschrittliche KI verfügt, um dynamische Begegnungen zu schaffen.

Der Entwickler-Vlog (unten) gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Collector Leviathans, von den ersten Konzeptzeichnungen des Visual Development Lead Cory Strader bis hin zu Einblicken des Entwicklungsteams von Unknown Worlds. Die Kreatur wurde entwickelt, um die Grenzen der Immersion und Bedrohung in Subnautica 2 zu erweitern.

Aggressiver erster Feind: Der Collector Leviathan ist der erste feindliche Leviathan, dem Spieler in Subnautica 2 begegnen.

Reaktionsfähige KI: Dank der Verhaltensbäume und Stimulussysteme der Unreal Engine 5 reagiert er in Echtzeit auf Licht, Geräusche und Spieleraktionen.

Lebensechte Bewegungen: Vollständig simulierte Tentakelanimationen sorgen für natürlichere und unvorhersehbarere Interaktionen.

Immersives Kampfdesign: Ein furchterregendes Brüllen und mächtige Schockwellenangriffe verstärken das Gefühl der Gefahr.

Antonio Muñoz Gallego, KI-Designer der Kreatur, sagt: „Der Collector Leviathan ist nicht nur ein Monster, das Spieler blindlings angreift. Es handelt sich um eine intelligente und äußerst bedrohliche Tiefsee-Lebensform, die aktiv auf das Verhalten der Spieler reagiert und sie verfolgt.“ Er fügt hinzu: „Unser Hauptziel bei der Entwicklung unserer Kreaturen war es, sie reaktiv zu gestalten, sodass der Leviathan die Situation ständig in Echtzeit neu bewertet. Um dies zu erreichen, verwenden wir Verhaltensbäume aus Unreal Engine 5 und unser KI-Stimulus-System.“

Subnautica 2 spielt in einem mysteriösen fremden Ozean voller seltsamer Meereslebewesen, vielfältiger Ökosysteme und verborgener Geheimnisse. Spieler können die Tiefen allein oder im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden erkunden und sich den Herausforderungen des Überlebens in einer Welt stellen, in der Schönheit und Gefahr nebeneinander existieren.

Der Collector Leviathan ist ein wichtiger Schritt vorwärts für Unknown Worlds in ihrem Bestreben, Kreaturen zu entwickeln, die lebendig und intelligent wirken und sich nahtlos in die Spielwelt einfügen.