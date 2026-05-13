Subnautica 2: Pre-Load ist jetzt live

Der Pre-Load für Subnautica 2 (Game Preview) ist gestartet und ermöglicht Spielern bereits vor der Verfügbarkeit (auch im Xbox Game Pass) am 14. Mai den Download der Spieldaten.

Dabei fällt vor allem die kompakte Download-Größe auf. Mit 13,98 GB bleibt der Speicherbedarf im Vergleich zu vielen modernen AAA-Titeln relativ gering, was einen schnellen Einstieg in die Early-Access-Erfahrung ermöglicht.

Die Game-Preview-Version steht ab dem 14. Mai offiziell zur Verfügung und markiert den nächsten Schritt in der Entwicklung der Unterwasser-Survival-Reihe. Spieler können damit frühzeitig in die neue Spielwelt eintauchen, sobald der Zugang freigeschaltet wird.