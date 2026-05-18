Subnautica 2: Sequel lässt das Original im Grafikvergleich alt aussehen

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Ein neuer Direktvergleich zeigt die technische Entwicklung von Subnautica bis Subnautica 2.

Ein neuer Technikvergleich von ElAnalistaDeBits stellt Subnautica und Subnautica 2 direkt gegenüber und zeigt dabei die enormen Fortschritte der Reihe seit 2018.

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11 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 85750 XP Untouchable Star 3 | 18.05.2026 - 12:07 Uhr

    Für mich als Außenstehender wirkt es wie No Man’s Sky nur unter Wasser.

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  2. I Legend l 39305 XP Bobby Car Rennfahrer | 18.05.2026 - 12:12 Uhr

    Im Sommer, wenn es draußen heiß wird, habe ich Bock, mich auch in den Ozean zu stürzen. Bis dahin habe ich aber noch genügend zu zocken und sowieso Angst vor dem Zeitfresser, der Suvivalgames nunmal sind^^
    Ich finde es hübscher, als Subnautica 1, klar, aber auch nicht unbedingt weltbewegend besser.

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  6. EdgarAllanFloh 133540 XP Elite-at-Arms Silber | 18.05.2026 - 14:27 Uhr

    Von 2018 als Indi-Titel auf 2026 als Hochglanztitel sollte es natürlich einen massiven Fortschritt geben.

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  8. Mech77 116375 XP Scorpio King Rang 3 | 18.05.2026 - 15:58 Uhr

    Der Unterschied dürfte klar sein, da Subnauaitca 1 Unity, Subnautica 2 UE5 – da ist ein Direktvergleich eigentlich unfair ^^

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