Subnautica 2: Sequel lässt das Original im Grafikvergleich alt aussehen

Ein neuer Technikvergleich von ElAnalistaDeBits stellt Subnautica und Subnautica 2 direkt gegenüber und zeigt dabei die enormen Fortschritte der Reihe seit 2018.
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11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für mich als Außenstehender wirkt es wie No Man’s Sky nur unter Wasser.
Ja ist es auch. Nur noch nicht so umfangreich wie no man’s sky.
Im Sommer, wenn es draußen heiß wird, habe ich Bock, mich auch in den Ozean zu stürzen. Bis dahin habe ich aber noch genügend zu zocken und sowieso Angst vor dem Zeitfresser, der Suvivalgames nunmal sind^^
Ich finde es hübscher, als Subnautica 1, klar, aber auch nicht unbedingt weltbewegend besser.
Teil 2 sieht schon realistischer und besser aus.
Hab schon ne nette Basis 😁
Wäre auch schlimm wenn das nicht so ist.
Von 2018 als Indi-Titel auf 2026 als Hochglanztitel sollte es natürlich einen massiven Fortschritt geben.
Sieht besser aus, aber das Spiel ist nichts für mich.
Der Unterschied dürfte klar sein, da Subnauaitca 1 Unity, Subnautica 2 UE5 – da ist ein Direktvergleich eigentlich unfair ^^
Ich warte noch den Patch mit andocken der Fahrzeuge ab
Hübsch zum Zugucken. Selbst spielen wäre mir viel zu anstrengend. 🤭