Subnautica 2: Studio-Mitbegründer will KRAFTON verklagen

Erst kürzlich wurde der Early Access-Start von Subnautica 2 auf das nächste Jahr verschoben. Während die ehemalige Führungsriege des Entwicklerstudios Unknown Worlds das Spiel für bereit zum Start hielt, sah KRAFTON noch eine Menge Raum für Verbesserungen.

Welche Rolle bei der Entscheidung ein zu zahlender Bonus für das Erreichen eines Umsatzziels spielte, ist bisher nicht geklärt. Wie es scheint, könnte ein kommendes Gerichtsverfahren Licht ins Dunkel bringen.

So kündigt Studio-Mitbegründer Charlie Cleveland in einem Statement auf X an, rechtliche Schritte gegen den koreanischen Publisher einzuleiten:

„Es ist nach wie vor eine explosive und surreale Zeit für das Subnautica-Team und die Community. Nichts davon ist das, was wir wollten. Aber wir sind wirklich dankbar für die großartige Unterstützung, die wir von allen bekommen haben. Sie bedeutet uns sehr viel, besonders jetzt.“ „Wie ich bereits letzte Woche geschrieben habe, wissen wir tief in unserem Inneren, dass das Spiel bereit für den Early Access ist – so sehen wir das. Und wir würden uns nichts mehr wünschen, als dass ihr es spielt (dafür leben Spieleentwickler). Aber das liegt derzeit nicht unter unserer Kontrolle.“ „Wir haben jetzt eine Klage gegen KRAFTON eingereicht: Die Details sollten irgendwann (zumindest größtenteils) öffentlich werden – ihr alle verdient die ganze Geschichte. Ein milliardenschweres Unternehmen auf schmerzhafte, öffentliche und möglicherweise langwierige Weise zu verklagen, stand sicher nicht auf meiner Wunschliste. Aber das muss richtiggestellt werden. Subnautica ist mein Lebenswerk, und ich würde es niemals freiwillig aufgeben, ebenso wenig wie das großartige Team, das sein Herz daran gehängt hat.“ „Was den Bonus anbelangt, so ist die Vorstellung, dass Max, Ted und ich alles für uns behalten wollten, völlig unwahr. Ich bin in dieser Branche, weil ich sie liebe, nicht um reich zu werden. In der Vergangenheit haben wir unsere Gewinne immer mit dem Team geteilt und haben das auch getan, als wir das Studio verkauft haben. Ihr könnt verdammt sicher sein, dass wir das auch weiterhin tun werden. Sie verdienen es für all ihre unglaubliche Arbeit, die sie geleistet haben, um dieses großartige Spiel in eure Hände zu bringen.“