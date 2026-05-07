Subnautica 2: Studio verspricht mehr Inhalte als je zuvor im Early Access

Mit Subnautica 2 rückt der nächste große Unterwasser-Survival-Titel näher an den Early Access-Start und die Entwickler geben bereits jetzt einen umfangreichen Ausblick auf die Inhalte.
Laut Entwicklerstudio Unknown Worlds Entertainment soll der Nachfolger deutlich mehr Abwechslung bieten als frühere Early-Access-Versionen der Reihe. Dazu zählen neue Biome, zusätzliche Kreaturen sowie eine größere Anzahl an Leviathanen, die die Tiefsee gefährlicher und dynamischer gestalten sollen.
Besonders betont wird erneut der starke Fokus auf Community-Feedback. Wie schon beim Vorgänger soll sich das Spiel über einen längeren Zeitraum weiterentwickeln und durch Spieler-Input kontinuierlich wachsen. Der Early Access ist aktuell auf mindestens zwei Jahre ausgelegt.
Neben den neuen Lebensräumen spielt auch das überarbeitete Basenbau-System eine zentrale Rolle, das laut Entwickler deutlich mehr Tiefe und langfristige Motivation bieten soll.
Der Early Access-Start ist für den 14. Mai 2026 geplant und erfolgt für Xbox Series X|S, PC sowie über den Xbox Game Pass.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mhm, 2 Jahre Early Access finde ich schon heftig. Bugs prüfen und ein paar Mechaniken ändern wäre ok. Aber die anderen Teile waren alle relativ kurz, also nicht so dass man da 200Std. investieren würde. Entweder warten mit dem Spielen, bis es halbwegs fertig ist oder doch sofort spielen und dann später wenns fertig ist wahrscheinlich nicht wieder?
Die konnten mehr Spiele im Early Access rausbringen. Dann könnten die Spiele mit Feedback aus der Community immer mehr verfeinert werden
Bin mal gespannt, Teil 1 habe ich nicht gespielt, daher fehlt mir der Vergleich.
Ach ja, Early Access. Dann kicken bei mir wieder die Zwänge rein, das immer wieder neu zu starten, wenn die Updates nur für neue Biome gelten.😵💫
2 Jahre sind schon eine lange Zeit für einen Early Access, sollte ein Umfangsmonster werden.