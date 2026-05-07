Subnautica 2: Studio verspricht mehr Inhalte als je zuvor im Early Access

Mit Subnautica 2 rückt der nächste große Unterwasser-Survival-Titel näher an den Early Access-Start und die Entwickler geben bereits jetzt einen umfangreichen Ausblick auf die Inhalte.

Laut Entwicklerstudio Unknown Worlds Entertainment soll der Nachfolger deutlich mehr Abwechslung bieten als frühere Early-Access-Versionen der Reihe. Dazu zählen neue Biome, zusätzliche Kreaturen sowie eine größere Anzahl an Leviathanen, die die Tiefsee gefährlicher und dynamischer gestalten sollen.

Besonders betont wird erneut der starke Fokus auf Community-Feedback. Wie schon beim Vorgänger soll sich das Spiel über einen längeren Zeitraum weiterentwickeln und durch Spieler-Input kontinuierlich wachsen. Der Early Access ist aktuell auf mindestens zwei Jahre ausgelegt.

Neben den neuen Lebensräumen spielt auch das überarbeitete Basenbau-System eine zentrale Rolle, das laut Entwickler deutlich mehr Tiefe und langfristige Motivation bieten soll.

Der Early Access-Start ist für den 14. Mai 2026 geplant und erfolgt für Xbox Series X|S, PC sowie über den Xbox Game Pass.