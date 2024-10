Subnautica 2: Teaser Trailer zum Xbox Game Pass-Abenteuer

Im Nachfolger von Subnautica und Subnautica: Below Zero, tauchen Spieler in unerforschte Gewässer ein. Beim Xbox Partner Event am Donnerstagabend wurde ein neuer Teaser gezeigt.

Das Abenteuer auf einem völlig neuen mysteriösen Alien-Planeten kann im Koop erlebt werden, wenn Subnautica 2 im nächsten Jahr im Early Access für Xbox Series X|S, PC und im Game Pass erscheint