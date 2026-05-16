Subnautica 2: Über 2 Millionen Verkäufe in nur 12 Stunden

Der Early-Access-Launch von Subnautica 2 entwickelt sich für Unknown Worlds zum absoluten Mega-Erfolg.

Nur zwölf Stunden nach dem Start wurden bereits über 2 Millionen Exemplare verkauft. Gleichzeitig dominiert das Survival-Spiel weltweit die Steam-Charts und sorgt auch auf Twitch und YouTube für enorme Zuschauerzahlen.

Besonders beeindruckend sind die Spielerzahlen: Plattformübergreifend über Steam, Epic Games Store und Xbox hinweg wurden mehr als 651.000 gleichzeitige Spieler erreicht. Allein auf Steam lag der Peak bei über 467.000 Spielern gleichzeitig. Damit übertrifft der Nachfolger den Höchstwert des ersten Subnautica um das Neunfache.

Auch auf Livestreaming-Plattformen explodiert das Interesse. Auf Twitch erreichte das Spiel mehr als 413.000 gleichzeitige Zuschauer und belegte damit zeitweise Platz 1 aller Kategorien. Auf YouTube Live wurden zusätzlich über 109.000 gleichzeitige Zuschauer registriert.

Gelobt werden vor allem die neuen Unterwasser-Visuals auf Basis der Unreal Engine 5, der Koop-Modus für bis zu vier Spieler sowie das Survival- und Crafting-Gameplay. Auf Steam wird der Titel aktuell mit „Sehr positiv“ bewertet und erreicht derzeit 92 % positive Reviews.