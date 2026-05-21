Subnautica 2: Über 4 Millionen Verkäufe in nur fünf Tagen Early Access

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Image: Inc.

Subnautica 2 erreicht 4 Millionen Verkäufe und feiert Rekordstart im Early Access.

Subnautica 2 hat nur wenige Tage nach dem Early-Access-Start einen beeindruckenden Meilenstein erreicht und weltweit mehr als 4 Millionen verkaufte Exemplare überschritten.

Subnautica 2 wurde am 14. Mai im Early Access veröffentlicht und konnte bereits innerhalb der ersten Stunden massive Verkaufszahlen erzielen. Nach einem starken Auftakt mit 1 Million Verkäufen folgte schnell der Sprung auf 2 Millionen innerhalb von nur 12 Stunden. Nun liegt die Gesamtzahl bei über 4 Millionen verkauften Einheiten.

Auch die Spieleraktivität erreichte neue Höchstwerte: Auf Steam lag der Peak bei über 467.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Zusätzlich wird das Spiel aktuell mit einer „Sehr positiv“-Bewertung geführt, basierend auf zehntausenden Nutzerreviews.

Entwicklerstudio Unknown Worlds betont, dass die weitere Entwicklung des Spiels stark auf Community-Feedback basiert. Besonders Anpassungen an Kreaturenverhalten, Erkennungsmechaniken und Überlebenssysteme sollen in zukünftigen Early-Access-Updates weiter verfeinert werden.

Das Studio hebt hervor, dass das Feedback der Spieler aktiv in die Weiterentwicklung einfließt, um das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern.

Mit dem neuen Teil setzt die Reihe ihre Erfolgsgeschichte fort, die bereits über 18,5 Millionen verkaufte Einheiten umfasst. Neben neuer Technik auf Basis der Unreal Engine 5 bietet das Spiel erstmals auch einen optionalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Subnautica 2 ist aktuell auf Steam, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PC sowie im Epic Games Store verfügbar.

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13 Kommentare Added

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  2. Heikel 5780 XP Beginner Level 3 | 21.05.2026 - 17:31 Uhr

    Laut Schätzungen liegt die Aufteilen bei 4 Millionen Verkauften Einheiten auf Steam und 100’000 Verkauften Einheiten auf der Xbox.

    2
    • Master Spencer 22900 XP Nasenbohrer Level 2 | 21.05.2026 - 17:39 Uhr
      Antwort auf Heikel

      Frustrierte Blaue spielen exklusiv nicht auf der PS erhaltene Verkaufszahlen und Edelgamer zocken SN2 und FH6 💚

      Danke Xbox für blauen Meltdown

      10
      • Heikel 5780 XP Beginner Level 3 | 21.05.2026 - 17:46 Uhr
        Antwort auf Master Spencer

        Lass dich nicht von mir stören.
        Mach du mal schön brav weiter mit deinen 20 Multiaccounts und like deine Kommentare schön weiter. Bist ja erst bei nur 5 Likes in 2 Minuten, du lässt ja nach. ^^

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        • Master Spencer 22900 XP Nasenbohrer Level 2 | 21.05.2026 - 17:49 Uhr
          Antwort auf Heikel

          Wovon redest du eigentlich? Projizierst du deine Doppelaccounts und deine offenen Browser-Tabs jetzt auf andere Gamer? Ist dir auf P3 und der PS5 so brutal langweilig, dass du dir verzweifelt irgendeinen BS aus den Fingern ziehen musst?

          7
    • Strohhut Yago 1500 XP Beginner Level 1 | 21.05.2026 - 17:47 Uhr
      Antwort auf Heikel

      Dank des Game Pass, muss man sich das Spiel nicht kaufen. 🙂

      Alinea Analytics wieder wichtig? Manche blaue Fanboys haben das Rudern einfach perfektioniert.

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      • Adept 2280 XP Beginner Level 1 | 21.05.2026 - 17:50 Uhr
        Antwort auf Strohhut Yago

        Heikel ist ein berüchtigter und frustrierter Mehrfachaccount-Nutzer sowie PS-Fanatiker. Er hat immer zwei Browser offen, und einer der Accounts gehört dem Fakten Checker. Es passiert sehr oft, dass er die Accounts durcheinanderbringt.

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  3. Robilein 1270450 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.05.2026 - 17:36 Uhr

    Glückwunsch. Und das ohne Playstation Release, schon krass. Da merkt man das es nicht der Nabel der Welt ist. Die Verkäufe auf der Xbox und PC, dazu das Geld aus dem Game Pass, schon ordentlich.

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    • WalteroPES 1900 XP Beginner Level 1 | 21.05.2026 - 17:58 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Die PS-Base ist auch völlig überbewertet. Es reicht eigentlich vollkommen, wenn man für PC, Steam und Xbox veröffentlicht. Der größte Teil der PS-Community kauft CoD und FIFA oder spielt Fortnite.

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