Subnautica 2: Über 4 Millionen Verkäufe in nur fünf Tagen Early Access

Subnautica 2 hat nur wenige Tage nach dem Early-Access-Start einen beeindruckenden Meilenstein erreicht und weltweit mehr als 4 Millionen verkaufte Exemplare überschritten.

Subnautica 2 wurde am 14. Mai im Early Access veröffentlicht und konnte bereits innerhalb der ersten Stunden massive Verkaufszahlen erzielen. Nach einem starken Auftakt mit 1 Million Verkäufen folgte schnell der Sprung auf 2 Millionen innerhalb von nur 12 Stunden. Nun liegt die Gesamtzahl bei über 4 Millionen verkauften Einheiten.

Auch die Spieleraktivität erreichte neue Höchstwerte: Auf Steam lag der Peak bei über 467.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Zusätzlich wird das Spiel aktuell mit einer „Sehr positiv“-Bewertung geführt, basierend auf zehntausenden Nutzerreviews.

Entwicklerstudio Unknown Worlds betont, dass die weitere Entwicklung des Spiels stark auf Community-Feedback basiert. Besonders Anpassungen an Kreaturenverhalten, Erkennungsmechaniken und Überlebenssysteme sollen in zukünftigen Early-Access-Updates weiter verfeinert werden.

Das Studio hebt hervor, dass das Feedback der Spieler aktiv in die Weiterentwicklung einfließt, um das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern.

Mit dem neuen Teil setzt die Reihe ihre Erfolgsgeschichte fort, die bereits über 18,5 Millionen verkaufte Einheiten umfasst. Neben neuer Technik auf Basis der Unreal Engine 5 bietet das Spiel erstmals auch einen optionalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Subnautica 2 ist aktuell auf Steam, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PC sowie im Epic Games Store verfügbar.