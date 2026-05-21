Subnautica 2: Über 4 Millionen Verkäufe und 6 Millionen Spieler in weniger als einer Woche

Subnautica 2 entwickelt sich mit Millionenverkäufen, starkem Steam-Start und hoher Game-Pass-Reichweite zu einem der größten Releases des Jahres.

Weniger als eine Woche nach dem Launch entwickelt sich Subnautica 2 bereits zu einem der größten Spiele-Erfolge des Jahres.

Nach Schätzungen von Alinea Analytics wurden innerhalb weniger Tage rund 4,1 Millionen Exemplare verkauft und gleichzeitig über 100 Millionen US-Dollar Umsatz generiert. Der Großteil der Verkäufe entfiel dabei auf Steam, wo allein etwa 4 Millionen Einheiten umgesetzt worden sein sollen.

Auf Xbox fiel der reine Verkaufsanteil dagegen deutlich geringer aus und lag laut den Schätzungen unterhalb der Marke von 100.000 Einheiten. Gleichzeitig profitierte das Spiel jedoch massiv von seiner Verfügbarkeit im Xbox Game Pass.

Demnach sollen bereits rund 2,4 Millionen Spieler über Konsole, Windows und Cloud via Game Pass in das Survival-Abenteuer eingestiegen sein. Zusammengerechnet liegt die Gesamtspielerzahl damit bereits deutlich oberhalb von sechs Millionen Nutzern.

Auch im direkten Vergleich mit anderen großen Steam-Releases des Jahres setzt sich Subnautica 2 aktuell an die Spitze. In den ersten fünf Tagen verkaufte sich das Spiel laut den vorliegenden Daten:

rund 1,4-mal schneller als Slay the Spire 2

fast doppelt so schnell wie Resident Evil Requiem

etwa dreimal schneller als Crimson Desert

Beim Umsatz auf Steam bleibt Resident Evil Requiem allerdings weiterhin vorne. Dort sollen innerhalb der ersten fünf Tage rund 120 Millionen US-Dollar umgesetzt worden sein, während Subnautica 2 auf etwa 96 Millionen US-Dollar kommt.

Die Zahlen unterstreichen eindrucksvoll, wie stark sich die Mischung aus Steam-Erfolg und Game-Pass-Reichweite auf die Gesamtverbreitung eines modernen AAA- beziehungsweise AA-Releases auswirken kann.