Subnautica 2: Unknown Worlds stellt kreatives Basisbausystem vor

Unknown Worlds stellt ein erweitertes Basisbausystem für Subnautica 2 vor, welches einen modularen Konstruktionsansatz einführt. Dieser bietet den Spielern mehr Freiheit beim Entwerfen und Ausbauen ihrer Unterwasserlebensräume.

Das neue System nutzt die Unreal Engine 5 und verfügt über modulare Konstruktionswerkzeuge, mit denen Spieler ihre Unterwasserstützpunkte Stück für Stück aufbauen und erweitern können.

Dieser Ansatz bietet mehr Flexibilität sowohl für Außenstrukturen als auch für Innenlayouts und ermöglicht es, Elemente wie Fenster, Flure und andere Details individuell anzupassen. So lassen sich viele verschiedene Strukturen erschaffen, von kompakten Überlebensunterkünften bis hin zu weitläufigen Unterwasserhabitaten und Erkundungszentren.

Die Funktion wird im neuesten Entwickler-Vlog zu Subnautica 2 vorgestellt, in dem das Entwicklungsteam die Designphilosophie hinter dem System erläutert und zeigt, wie die Tools im Spiel funktionieren. In dem Video geben Kiel McDonald, Leiter des Basisdesigns, und Carolyn Lu, Ingenieurin, Einblicke in den kreativen und technischen Prozess hinter der Entwicklung eines Systems, das den Spielern mehr Kontrolle darüber gibt, wie sich ihre Unterwasserstützpunkte während ihrer Reise entwickeln.

„Der Aufbau von Basen ist für Subnautica als Franchise von grundlegender Bedeutung“, sagt Anthony Gallegos, Design Lead bei Unknown Worlds. „Mit Subnautica 2 wollten wir den Spielern mehr Ausdrucksmöglichkeiten bieten und haben uns für ein skulpturales Basenbausystem entschieden, das weitaus mehr Flexibilität bietet als alles, was wir bisher gemacht haben. Wir sind schon sehr gespannt darauf, was die Spieler erschaffen und wie sie das System bis an seine Grenzen ausreizen werden.“

Der Entwickler-Vlog zeigt das System auch im Mehrspielermodus und demonstriert, wie Spieler zusammenarbeiten können, um gemeinsam komplexe Unterwasserstützpunkte zu bauen. Subnautica 2 führt ein optionales kooperatives Gameplay für bis zu vier Spieler ein, bei dem Freunde Seite an Seite gemeinsame Basen bauen, erkunden und überleben können.

Subnautica 2 ist der neueste Teil der Subnautica-Reihe. Das Spiel versetzt Spieler in eine völlig neue fremde Welt innerhalb des Subnautica-Universums und bietet neue Ökosysteme, modulare Fahrzeuge und kooperatives Gameplay, während mit Unreal Engine 5 das für die Reihe typische Erkundungs- und Überlebenserlebnis zum Leben erweckt wird.

Das Spiel soll 2026 für PC und Xbox Series-Konsolen im Early Access erscheinen.



