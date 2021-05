Subnautica: Below Zero: Performance Modus bestätigt

Der Performance Modus für Subnautica: Below Zero wurde bestätigt.

Entwickler Unknown Worlds Entertainment bestätigt den Performance Modus für Subnautica: Below Zero. Der Unterwasser-Survival-Titel wird demnach in 4K laufen und zielt auf 60 FPS.

In der Geschichte kehrt der Spieler auf den Planeten 4546B zurück und muss sich mit allerlei neuen Herausforderungen auseinandersetzen, von gefrorenen Tundren bis hin zu neuen feindlichen Wildtieren. Als Robin untersucht ihr die Umstände um ein verschwundenes Forschungsteam und versucht, eure Schwester Sam ausfindig zu machen.

Subnautica: Below Zero erscheint am 14. Mai für Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One, PC und Nintendo Switch.