Subnautica: Über 800 Fehler im Spiel behoben

Mit einem riesigen Update wurden in Subnautica über 800 Fehler behoben und einige Verbesserungen vorgenommen.

Mit dem neusten Update für Subnautica hat Entwickler Unknown Worlds Entertainment das Spiel auf dieselbe Version von Unity gebracht, die schon in der Fortsetzung Below Zero verwendet wurde.

Für Spieler bedeutet das über 800 Fehler, die das Team beseitigt hat, sowie Leistungsverbesserungen und Verbesserungen der Spielqualität.

Mit dem großen Raum, der Glaskuppel und den Oberflächenluken sind auch Bauteile von Below Zero jetzt in Subnautica einsetzbar, wodurch ihr eure Basis weiter euren Wünschen anpassen könnt.

Weiterhin sorgt eine Überarbeitung des Speichersystems dafür, dass eure Spielstände noch schneller und zuverlässiger abgespeichert werden.

Update 2.0 Patch Notes All Platforms Improved font rendering to increase UI readability and visual quality

Adds accessibility features: UI scaling, PDA pause, option to disable light flashes

Item bars

Adds pinned recipes

Adds run mode

Improved Air Bladder functionality

Adds the Large Room and Glass Dome base pieces from Subnautica: Below Zero

Adds Land Hatches from Subnautica: Below Zero

Pings are now visible when piloting the Cyclops

Save system improvements

Improved performance

Improved subtitles sync

Loading screen improvements

Intro skipping improvements

Various performance optimizations

Improved control mapping, for things like transferring items between inventory and storage

Fixed some creatures not spawning properly

Fixes for some VFX issues

Fixed multiple terrain streaming issues (vehicles/items falling through)

Fixed multiple issues related to base-building, vehicles

Fixes for many possible photosensitive issues

…And many more various bug fixes! PC Changed how the dev menu is accessed to SHIFT + `

Fixed jittery movement on land

Less likely to get stuck in Alien Bases while operating the Prawn

Added an option to limit FPS

Added Cloud Save Support

Legacy Steam branch for Mod Integrity

Fixed VR frame lag in PDA UI screen movement

Fixed a VR issue with player orientation being slanted in some scenarios

Fixed Sunbeam countdown timer not showing up in VR

Fixed VR Main Menu prompts on selecting and interacting with the menu