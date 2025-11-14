SubwaySim 2: Einsatz hinter den Kulissen der Hochbahn

Einsatz hinter den Kulissen der Hochbahn: Hamburg Akkulok AL1 Vehicle DLC für SubwaySim 2 ab dem 18. November verfügbar

Publisher Aerosoft und Entwickler Simuverse Interactive eröffnen mit dem Akkulok AL1 Vehicle DLC ganz neue Einsatzorte in der U-Bahn-Simulation SubwaySim 2.

Der DLC erscheint am 18. November für alle verfügbaren Plattformen und ermöglicht Spielern neue Einblicke abseits der regulären Strecken mit Einsätzen bei Bauarbeiten, Fahrzeugtransporten und logistischen Sonderaufgaben.

Zum ersten Mal erkunden Spieler Bereiche, die sonst nur dem technischen Personal vorbehalten sind, darunter die Gleisbauwerkstatt Saarlandstraße, in denen Technik, Planung und handwerkliches Können aufeinandertreffen.

Dort können sie LB6-Loren mit verschiedenen Gütern rangieren, Weichen manuell umstellen und eigene Fahrwege planen.

Den Release-Date-Trailer gibt es hier zu sehen:

Mit dem Hamburg Akkulok AL1 Vehicle DLC erhalten Spieler fünf neue, authentisch gestaltete Szenarien. Sie unterstützen Großprojekte, schleppen defekte DT5-Züge ab, liefern neue Fahrzeuge aus und bereiten Großveranstaltungen vor. Die AL1 ermöglicht dabei Flexibilität und Präzision, da sie dank ihres leistungsstarken Akkus nicht auf die Stromschiene angewiesen ist.

So können Spieler die technischen Abläufe erleben, die den reibungslosen Betrieb der Hamburger Hochbahn erst möglich machen.

Features:

5 spannende neue Szenarien und neue Karrieremodus-Missionen im Hamburger Netz

Neuer spielbarer Bereich: Gleisbauwerkstatt Saarlandstraße

2 spielbare, hochdetaillierte Fahrzeuge (Akkulok AL1 und Lore LB6) mit authentischer Soundkulisse

Umfangreiche, täglich unterschiedliche Baustellenfahrpläne mit vielfältigen Aufgaben

Realistische Einsatzszenarien wie Fahrzeugabschleppung, Auslieferung neuer DT5-Züge und Baustellenlogistik

Manuell schaltbare Weichen für frei wählbare Fahrwege

Neue Baustellen- und Verbindungsgleise abseits der regulären Linien

Am 30. Oktober hat SubwaySim 2 außerdem das bisher größte Update mit zahlreichen technischen Verbesserungen und Community-Wünschen erhalten. Das Update bringt unter anderem ein neues Beleuchtungs-System ins Spiel, eine aktualisierte DLSS-Version und eine verbesserte KI, sowie stadtspezifische Anpassungen.

In SubwaySim 2 transportieren U-Bahn-Enthusiasten ihre Passagiere in drei voll funktionsfähigen und detailliert nachgebildeten Fahrzeugen auf drei der schönsten U-Bahn-Strecken Deutschlands zu zahlreichen detailgetreuen Stationen.

Neben der aus dem Vorgänger bekannten Hamburger U3 stehen nun auch die Berliner U-Bahn-Linien U1 und U3 zur Auswahl. Die oberirdisch verlaufenden Strecken ermöglichen eindrucksvolles virtuelles Sightseeing – ob Hamburger Hafen oder Berliner Oberbaumbrücke, es gibt jede Menge berühmte Sehenswürdigkeiten zu entdecken. SubwaySim 2 ist erhältlich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der Akkulok AL1 Vehicle DLC erweitert die Spielwelt Hamburg um Einsatzorte abseits der regulären Strecken und ist ab dem 18. November erhältlich.

Ein Video ist hier verfügbar: