Autor:, in / SubwaySim 2

SubwaySim 2 rast auf Steam in die Charts und ist äußerst beliebt.

SubwaySim 2 ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und lässt Spieler auf beliebten U-Bahn-Linien in Hamburg und Berlin auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Sie lernen, wie man hochdetaillierte Züge steuert und bekommen einen Einblick in den Alltag eines U-Bahn-Fahrers.

Vom Versuch, nicht über den Bahnsteig hinaus zu fahren bis hin zur Einhaltung der engen Fahrpläne erleben Spieler ein realitätsnahes Befahren der 1:1-Eisenbahnstrecken. Mit detaillierten Bahnhöfen, dynamischem Wetter und realistischem Pendlerverhalten verbessern sie ihren Betrieb, befördern ihre Passagiere und genießen die Aussicht.

SubwaySim 2, die neueste U-Bahn-Simulation von Aerosoft und Simuverse Interactive, die am 29. April veröffentlicht wurde, ist bereits den fünften Tag in Folge in den Top 5 der beliebtesten Neuerscheinungen bei Steam vertreten.

Den Launch-Trailer gibt es noch einmal hier zu sehen: