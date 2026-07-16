Sudden Strike 5: Erhält endlich Koop-Modus – Kampagne jetzt gemeinsam spielbar

Das Warten hat ein Ende: Sudden Strike 5 erhält mit Update 1.3 den angekündigten Koop-Modus. Ab sofort können Spieler die komplette Hauptkampagne gemeinsam mit einem Freund bestreiten und sich zusammen den historischen Schlachten stellen.

Die neue Koop-Kampagne unterstützt zwei Spieler, die sich über ihre Freundesliste einladen können. Dabei stehen alle drei Kampagnen des Hauptspiels zur Verfügung. Ein plattformübergreifendes Spielen zwischen verschiedenen Systemen wird allerdings nicht unterstützt.

Der Missionsfortschritt orientiert sich am Fortschritt des Hosts. Beide Spieler können jedoch Belohnungen verdienen und Erfolge freischalten. Welche Missionen und Doktrinen verfügbar sind, wird weiterhin durch den Fortschritt des Host-Spielers bestimmt.

Neben dem neuen Koop-Modus bringt Update 1.3 weitere Verbesserungen. Dazu gehört ein neues Ping-System, mit dem sich Spieler in Koop- und Mehrspieler-Partien schneller miteinander abstimmen können.

Auch mehrere Gameplay-Anpassungen sind enthalten. Unter anderem verbrauchen LCVP-Landungsboote keinen Treibstoff mehr, während ein Problem mit den Long Toms in der Mission „Der Ruhrkessel“ behoben wurde. Zusätzlich wurden verschiedene Verbesserungen an Benutzeroberfläche und Controller-Steuerung vorgenommen.

Auf Konsolen wurde außerdem die taktische Pause erweitert. Diese kann nun auch genutzt werden, während ein Ziel ausgewählt ist.

Mit Update 1.3 entwickelt sich Sudden Strike 5 damit weiter und bietet erstmals die Möglichkeit, die gesamte Kampagne gemeinsam mit einem anderen General zu erleben.