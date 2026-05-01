Sudden Strike 5: Fachpresse weltweit begeistert – Accolades-Trailer veröffentlicht

Sudden Strike 5 ist nach seinem weltweiten Release am 23. April 2026 mit durchweg positiven Rückmeldungen aus der Fachpresse gestartet und wird von Kalypso Media sowie Kite Games als gelungene Fortsetzung der bekannten Echtzeitstrategie-Reihe präsentiert.

Mehrere internationale Testberichte heben insbesondere die atmosphärische Dichte und die taktische Tiefe des Spiels hervor. Dabei wird betont, dass der Titel das klassische Gameplay der Serie konsequent weiterführt und gleichzeitig modernisiert.

In ersten Einschätzungen wird Sudden Strike 5 als besonders gelungene Umsetzung des Zweiten Weltkriegs im Echtzeitstrategie-Genre beschrieben, wobei vor allem die taktische Komplexität und das Tempo der Gefechte positiv hervorgehoben werden.

DualShockers lobt den neuesten Teil der Reihe dafür, das Sudden Strike-Erlebnis zu bewahren und die langjährige Tradition fortzuführen: „Die Sudden Strike-Reihe zählt seit Jahren zu den führenden Marken im Echtzeitstrategie-Genre – und Sudden Strike 5 führt dieses Vermächtnis konsequent fort.“

Laut XboxDynasty bietet Sudden Strike 5 eine „dichte Atmosphäre im Zweiten Weltkrieg“, während GameStar die „packende Echtzeit-Taktik“ hervorhebt und Gamers.at Sudden Strike 5 als das „mit Abstand beste Echtzeitstrategiespiel im Zweiten Weltkrieg “ bezeichnet.

Auch die Entwickler selbst zeigen sich zufrieden mit der frühen Resonanz und verweisen auf die lange Entwicklungszeit sowie die Weiterentwicklung der Serie, die mit dem aktuellen Teil ihren bisherigen Höhepunkt erreichen soll.

Sudden Strike 5 ist für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich und erscheint in einer Standard- sowie Deluxe-Edition.