Sudden Strike 5: Ganze Mission erstmals im Xbox-Gameplay gezeigt

Ein neues Gameplay-Video zu Sudden Strike 5 gibt erstmals einen ausführlichen Einblick in das aktuelle Missionsdesign des Echtzeit-Strategiespiels.
Gezeigt wird eine komplette Mission, die direkt auf der Xbox Series X aufgenommen wurde und einen Eindruck davon vermittelt, wie sich die taktischen Gefechte im neuen Serienteil spielen.
Sudden Strike 5 – Eine komplette Mission im Gameplay-Video
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7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das mag durchaus ein tolles Spiel sein. Aber ich spüre schon die Schmerzen, die ich durchleben würde, wenn ich versuchen würde es mit Controller zu spielen
Bin ich voll bei Dir. Wollte auch immer Teil 4 mal spielen, aber fand schon Halo Wars anstrengend mit Controller. Vielleicht Teil 5 auf der Steam Machine mit dem Steam Controller. Der hat ja Touch.
Schaue ich mir jetzt nicht an. Möchte die Mission irgendwann selbst angehen. 🙂
Falls ich es jemals zocken sollte, dann nur auf PC.
Sowas traue ich mich noch nicht auf der Konsole zu spielen.
Comandos, Tropico, C&C und Co. sowas kenne ich nur mit Tastatur und Maus.
Sieht ja ganz gut aus.
Vor 20 Jahren wäre ich voll dabei.