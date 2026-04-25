Sudden Strike 5: Ganze Mission erstmals im Xbox-Gameplay gezeigt

Ein neues Gameplay-Video zu Sudden Strike 5 gibt erstmals einen ausführlichen Einblick in das aktuelle Missionsdesign des Echtzeit-Strategiespiels.

Gezeigt wird eine komplette Mission, die direkt auf der Xbox Series X aufgenommen wurde und einen Eindruck davon vermittelt, wie sich die taktischen Gefechte im neuen Serienteil spielen.

Sudden Strike 5 – Eine komplette Mission im Gameplay-Video