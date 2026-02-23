Sudden Strike 5: Preview Livestream startet um 17:00 Uhr

Heute um 17:00 Uhr startet der Sudden Strike 5 Preview Livestream.

Das Team von Kalypso präsentiert Sudden Strike 5 um 17:00 Uhr.

Sudden Strike 5 erscheint 2026 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 und wird mehr als 300 einzigartige Einheiten sowie noch tiefgreifendere taktische Möglichkeiten bieten.