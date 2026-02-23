Sudden Strike 5: Preview Livestream startet um 17:00 Uhr

Das Team von Kalypso präsentiert Sudden Strike 5 um 17:00 Uhr.
Sudden Strike 5 erscheint 2026 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 und wird mehr als 300 einzigartige Einheiten sowie noch tiefgreifendere taktische Möglichkeiten bieten.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich warte auf das neue Down of War 4
Das Spiel sieht doch ganz interessant aus.
Ich muss es haben mir wäre ein xbox Release Datum wirklich willkommen habe damals schon das erste sudden Strike gespielt und habe sudden Strike 4 complete edition erst kürzlich gespielt 🤩